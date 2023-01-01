Алёна Бронникова На участие в конкурсе по выбору мэра Перми подали документы ещё два участника На пост главы города претендуют юрист и руководитель фракции КПРФ Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми появились ещё два претендента на пост главы города. Документы на участие в конкурсе подали юрист Мария Булычева и руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Прикамья Анна Баранова. О новых кандидатах сообщил «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, Мария Булычева получила два высших образования: экономическое и юридическое. Работала в структурах ПАО «Сбербанк» и «Газпром». На данный момент занимается частной юридической практикой и развитием медиации в регионе.

Глава регионального отделения КПРФ Анна Баранова поделилась информацией на личной странице ВКонтакте. В течение двух недель она планирует делиться с подписчиками основными пунктами своей программы развития города.

«Сегодня я подала документы для участия в конкурсе на пост главы Перми. Выдвинув свою кандидатуру, я предлагаю альтернативную программу развития нашего города. Он должен стать комфортным вне зависимости от того, насколько отдалён тот или иной микрорайон от центра», — рассказала она.

Напомним, 27 июня Алексей Дёмкин по собственному желанию досрочно покинул мэрию. Исполняющим полномочия главы Перми назначена замглавы города Ольга Андрианова. Документы на конкурс по отбору главы Перми кандидаты могут подать до 3 августа. Сам конкурс состоится 17 августа.

Ранее документы подали три кандидата. Машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, который подавал заявку на участие в конкурсе по выбору главы города в 2021 году; участник российской спецоперации на территории Украины, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов, имевший судимость, и экс-руководитель отдела продаж в медицинском центре «Философия красоты и здоровья» Оксана Комягина.





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