Алёна Бронникова На участие в конкурсе по выбору мэра Перми подала документы безработная Оксана Комягина стала третьим кандидатом Поделиться Твитнуть

Пермская ТПП

В Перми появился третий кандидат на пост главы города. Документы на участие в конкурсе подала экс-руководитель отдела продаж в частном медицинском центре «Философия красоты и здоровья» Оксана Комягина.

О новой кандидатуре сообщил «Коммерсантъ-Прикамье». По данным издания, женщина получила два высших образования: медицинское в ПГМУ имени академика Е. А. Вагнера и управленческое в пермском филиале «Высшей школы экономики». Сейчас она является безработной.

Напомним, 27 июня Алексей Дёмкин по собственному желанию досрочно покинул мэрию. Исполняющим полномочия главы Перми назначена замглавы города Ольга Андрианова. Она будет возглавлять город до проведения конкурса по избранию мэра. Документы на конкурс по отбору главы Перми кандидаты могут подать с 4 июля по 3 августа. Сам конкурс состоится 17 августа. Председателем комиссии по отбору на пост мэра стал Леонид Политов.

Ранее на участие в конкурсе подали документы два кандидата. Машинист упаковочной машины ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв, который подавал заявку на участие в конкурсе по выбору главы города в 2021 году. И участник российской спецоперации на территории Украины, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов, имеющий судимость.





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