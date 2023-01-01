Заместители Алексея Дёмкина останутся при должностях до утверждения нового мэра Перми Конкурс состоится 17 августа Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Вице-мэры Алексея Дёмкина останутся работать в администрации Перми на своих должностях до утверждения нового градоначальника. Как сообщили изданию «Коммерсантъ-Прикамье», в пресс-службе мэрии, никаких кадровых перестановок до завершения конкурса по отбору нового главы не планируется.

Напомним, 27 июня Алексей Дёмкин по собственному желанию досрочно покинул мэрию. На заседании Пермской городской думы депутаты приняли решение о прекращении его полномочий градоначальника. Исполняющим полномочия главы Перми назначена замглавы города Ольга Андрианова. Она будет возглавлять город до проведения конкурса по избранию мэра.

Документы на конкурс по отбору главы Перми кандидаты могут подать с 4 июля по 3 августа. Сам конкурс состоится 17 августа

Алексей Дёмкин стал вице-премьером краевого правительства. Ему поручено курировать работу краевого министерства территориального развития и министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Также Дёмкин будет курировать взаимодействие правительства и регионального парламента.

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