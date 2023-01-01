Максим Артамонов В краевом правительстве бывший мэр Перми будет курировать работу двух министерств И отвечать за взаимодействие с Заксобранием Поделиться Твитнуть

Алексей Дёмкин

Администрация Перми

У экс-главы Перми Алексея Дёмкина, который сложил свои полномочия в качестве градоначальника, определился функционал в краевом правительстве. Ему поручено курировать работу краевого министерства территориального развития и министерства по делам Коми-Пермяцкого округа. Также Дёмкин будет курировать взаимодействие правительства и регионального парламента. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин во время выездного заседания кабмина в Нытве.

Иван Петров

Губернатор отметил, что положительно оценивает работу Дёмкина на посту мэра Перми.

«Сейчас перед Вами стоят не менее ответственные задачи. Край у нас большой, разный, и я уверен, что Ваш опыт пригодится в решении этих целей и задач», — сказал Махонин.

Напомним, Алексей Дёмкин покинул пост мэра Перми 27 июня. В этот день его заявление о сложении полномочий поддержали депутаты Пермской гордумы. В соцсетях экс-мэр поблагодарил коллег и горожан за совместную работу.

Дёмкин стал мэром Перми в марте 2021 года. Ранее, с 30 ноября 2020 года, он занимал пост первого замглавы администрации Перми, а с 16 декабря 2020 года исполнял обязанности главы Перми. До работы в администрации Дёмкин возглавлял компанию ПЗСП.

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