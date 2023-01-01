Максим Артамонов Документы на участие в конкурсе по выбору мэра Перми подал участник СВО Ильяс Гайнанов ранее был судим за побои, истязания, угрозы убийством и оскорбление личности Поделиться Твитнуть

Ильяс Гайнанов / фото: photo-faces.com

На конкурс по отбору главы Перми подал документы участник российской спецоперации на территории Украины, командир танкового взвода Ильяс Гайнанов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на аппарат Пермской городской думы.

Ранее Гайнанов работал в подразделении транспортной безопасности ООО «Сигма». Кроме того, он занимал пост заместителя главы Добрянского городского поселения по социальной политике.

Гайнанов стал уже вторым участником конкурса, который подал документы. Ранее в комиссию обратился упаковщик третьего разряда ООО «Уралбумага» Андрей Золотарёв.

По данным краевой избирательной комиссии Гайнанов родился в 1966 году. Имеет высшее образование. У Гайнанова были судимости, которые погашены 1 января 2023 года. Его судили за побои, истязания, угрозы убийством и оскорбление личности.

Заявки на конкурс от кандидатов принимаются до 3 августа. Претенденты должны представить свои программы развития города конкурсной комиссии. Сам конкурс назначен на 17 августа.

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