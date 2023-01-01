На конкурс по отбору главы Перми заявилась сотрудница краевого УКС Кристина Коскова Она седьмой кандидат на пост градоначальника Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В конкурсную комиссию по выборам главы Перми сдала документы сотрудница краевого управление капстроительства Кристина Коскова. Об этом стало известно изданию «Коммерсантъ-Прикамье».

Кристина Коскова стала седьмым кандидатом на пост градоначальника.

Ранее на конкурс заявились упаковщик ООО «Уралбумага» Андрей Золотарев, участник СВО и бывший замглавы Добрянки по соцвопросам Ильяс Гайнанов, безработная Оксана Комягина, адвокат Марина Казанцева, руководитель фракции КПРФ в ЗС Анна Баранова, юрист Мария Булычева.

Приём заявлений от кандидатов в мэры заканчивается 3 августа. А сам конкурс состоится 17 августа.

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