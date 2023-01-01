Алёна Бронникова На выборах в гордуму Перми от партии «Новые люди» будет участвовать замдиректора ООО «Буматика» Кандидаты выдвинуты на выборы в думы ещё трёх территорий региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялось общее собрание членов партии «Новые люди». На нём были выдвинуты кандидаты на довыборы в гордуму краевой столицы и на выборы в думы ещё трёх муниципалитетов Прикамья.

Партию на довыборах в Пермскую городскую думу по округу № 5 представит заместитель директора ООО «Буматика» по строительству Александра Анфалова. Эту информацию «Коммерсантъ-Прикамье» подтвердил секретарь регионального отделения Денис Шитов. Кроме того, на собрании были определены кандидаты для участия в выборах в думы в Краснокамском, Оханском и Чайковском городских округах, как сообщается в официальной группе партии ВКонтакте.

Напомним, место в гордуме по округу № 5 освободилось после досрочного прекращения полномочий депутата Сергея Захарова в апреле этого года. Из-за начала спецоперации в 2022 году Захаров уехал в Германию и выступил с критикой СВО. За это его исключили из «Единой России», а в конце апреля депутаты гордумы поддержали заявление депутата о досрочном прекращении полномочий. На вакантное место в гордуме будут также претендовать замдиректора по финансам ООО «ЖилСтандарт-П» Ольга Шадрина от партии «Справедливая Россия», сотрудник предприятия «Редуктор-ПМ» Илья Горбунов от партии ЛДПР и директор по развитию предприятия, занимающегося производством реагентов для нефтегазодобывающей промышленности, он же бывший начальник центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин.

Ранее стало известно, что от партии «Яблоко» на выборы в Краснокамскую думу будет выдвинута лидер реготделения Ольга Колоколова. Выборы в этом году также пройдут в Кизеловском и Горнозаводском городских округах. Они состоятся в течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября. В эти дни участки для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.

Во всех муниципальных кампаниях впервые в Прикамье будет применяться дистанционное электронное голосование.





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