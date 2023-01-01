Максим Артамонов Сергей Захаров официально лишился мандата депутата Пермской городской думы Две недели назад он добровольно сложил полномочия Поделиться Твитнуть

В ходе пленарного заседания Пермской городской думы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном сложении полномочий своего, теперь уже бывшего, коллеги Сергея Захарова. Решение было поддержано единогласно.

На прошлой неделе комитет по местному самоуправлению и регламенту рассмотрел этот вопрос и рекомендовал включить в повестку пленарного заседания гордумы 25 апреля.

Кроме того, Захаров исключён из комитета по экономическому развитию и комитету по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, а также из состава отдельных коллегиальных органов администрации Перми.

Напомним, 10 апреля стало известно, что депутат Сергей Захаров написал заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом решении он написал в своих соцсетях, объяснив такой поступок «абсолютным несогласием с сегодняшней политикой государства». В пресс-службе Пермской городской думы подтвердили информацию и отметили, что «дальнейшие процедуры будут проходить в соответствии с действующим законодательством».

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