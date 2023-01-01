Максим Артамонов В Перми комитет гордумы принял проект решения о сложении полномочий депутата Сергея Захарова Парламентарий написал заявление по собственному желанию на прошлой неделе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сегодня, 18 апреля, комитет Пермской городской думы по местному самоуправлению и регламенту рассмотрел вопрос о досрочном сложении полномочий депутата Сергея Захарова. Члены комитета поддержали это решение единогласно.

В ходе заседания думцы рассмотрели также дополнительный вопрос относительно Захарова — об исключении его из комитета по экономическому развитию и комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами, а также из состава отдельных коллегиальных органов администрации Перми. С докладами по двум вопросам выступил председатель по местному самоуправлению и регламенту Василий Кузнецов.

В комментарии «Новому компаньону» уже после заседания Кузнецов пояснил, что, по процедуре о досрочном сложении полномочий, депутат пишет заявление, а «всё остальное — технические вопросы».

«Все остальные решения — это технические следствия того документа, который был принят. Этот вопрос будет в повестке думы. Мы по процедуре идём. Это совершенно нормально, у нас такое бывало. Депутаты с себя полномочия слагали неоднократно. Отряд не заметил потери бойца, и «Яблочко» песню допел до конца», — пояснил Василий Кузнецов.

Окончательное решение по исключению Захарова из состава депутатов будет оформлено решением пермских думцев на предстоящем пленарном заседании в конце апреля.

Напомним, 10 апреля стало известно, что депутат Сергей Захаров досрочно сложил полномочия. Об этом решении он написал в своих соцсетях, объяснив такой поступок «абсолютным несогласием с сегодняшней политикой государства». Тогда в пресс-службе Пермской городской думы подтвердили факт сложения полномочий и отметили, что «дальнейшие процедуры будут проходить в соответствии с действующим законодательством».

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