Максим Артамонов В Перми довыборы в округе депутата Сергея Захарова пройдут в сентябре Бывший член «Единой России» досрочно сложил свои полномочия Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Довыборы в одномандатном округе № 5, где с 2021 года депутатом был единоросс Сергей Захаров, состоятся в единый день голосования — 10 сентября. Об этом «Новому компаньону» сообщили в краевом избиркоме.

Сегодня стало известно, что депутат Сергей Захаров досрочно сложил полномочия. Об этом решении он написал в своих соцсетях, объяснив такой поступок «абсолютным несогласием с сегодняшней политикой государства».

В пресс-службе Пермской городской думы подтвердили факт сложения полномочий и отметили, что «дальнейшие процедуры будут проходить в соответствии с действующим законодательством».

Как пояснил «Новому компаньону» член краевого избиркома Антон Маклаев, сначала гордума должна принять решение о сложении полномочий депутата Захарова, а затем, за 80-90 дней до единого дня голосования, будут назначены выборы. Скорее всего, они будут назначены в конце июня.

«Организовывать их (довыборы — прим. ред.) будет ТИК Свердловского района №1, которой переданы полномочия ликвидированного горизбиркома. А окружной комиссией будет ТИК Индустриального района, где, собственно, округ и находится. В случае принятия решения на апрельской или даже майской пленарке выборы пройдут в единый день голосования — осенью», — рассказал Маклаев.

Напомним, 16 ноября прошлого года стало известно, что Захаров пропустил шесть пленарных заседаний. Также сообщалось, что депутат живёт в Германии и публикует оттуда пацифистские посты в соцсетях с осуждением российской спецоперации на Украине.

На следующий день за критику российской спецоперации единороссы исключили его из фракции. Секретарь реготделения партии Вячеслав Григорьев тогда заявил, что действия Захарова «демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал», и «обратного пути у нашего «коллеги» уже не будет». В декабре депутата исключили также из комиссии по рассмотрению инициативных проектов, а его место занял представитель КПРФ Илья Власов.

Захаров был избран в Пермскую городскую думу в 2016 году, а затем, в 2021-м, — по одномандатному округу № 5 (Индустриальный район Перми).

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