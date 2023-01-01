Максим Артамонов Депутат Пермской городской думы Сергей Захаров сложил свои полномочия Сейчас он находится в Германии Поделиться Твитнуть

Сергей Захаров, который был избран депутатом Пермской городской думы в 2021 году, написал заявление о сложении с себя полномочий. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Причину такого решения теперь уже бывший народный избранник объяснил так: «Абсолютно не согласен с сегодняшней политикой государства и участвовать в ней не намерен».

«В политику я пришёл осознанно, исходя из своих внутренних убеждений, и с верой в то, что нужно не сидеть сложа руки, а самому попытаться изменить жизнь простых людей к лучшему. Я был и остаюсь, наверное, одним из немногих идеалистов, которые ставят общественные интересы выше личных», — рассказал он.

Депутат также отметил, что ещё будучи курсантом лётного училища он «по собственному желанию написал работу на тему справедливости, за которую получил диплом на всесоюзном конкурсе в Москве». А впоследствии обострённое чувство справедливости не покидало его всю жизнь. Поэтому, по словам Захарова, он вошёл в Комиссию по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и в Совет по делам инвалидов.

В завершение бывший депутат поблагодарил всех, «кто помогал, поддерживал и даже критиковал мою работу», попросив прощения у тех, «чьи наказы не успел выполнить».

Напомним, 16 ноября прошлого года стало известно, что Захаров пропустил шесть пленарных заседаний. Также сообщалось, что депутат живёт в Германии и публикует оттуда пацифистские посты в соцсетях с осуждением российской спецоперации на Украине.

На следующий день единороссы исключили его из фракции. Секретарь реготделения партии Вячеслав Григорьев тогда заявил, что действия Захарова «демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал», и «обратного пути у нашего «коллеги» уже не будет». В декабре депутата исключили из комиссии по рассмотрению инициативных проектов, а его место занял представитель КПРФ Илья Власов.

Напомним, Сергей Захаров был избран в Пермскую городскую думу в 2016 году, а затем, в 2021-м, — по одномандатному округу № 5 (Индустриальный район Перми).

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