Максим Артамонов Депутат Пермской городской думы уехал в Германию и пропустил уже шесть пленарок По официальной версии он находится в отпуске Поделиться Твитнуть

фото: региональная общественная приемная председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Пермском крае

Как сообщает издание «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники, депутат Пермской городской думы от фракции «Единой России» Сергей Захаров сейчас находится в Дуйсбурге, откуда родом его супруга.

Telegram-канал «СлухиНашегоГородка» обратил внимание на то, что Захаров публикует из Германии пацифистские посты в Инстаграме (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

При этом по данным пресс-службы гордумы, он пропустил уже шесть пленарных заседаний. Официально он находится в отпуске.

Сергей Захаров был избран в Пермскую городскую думу в 2016 году, а затем в 2021 году, по одномандатному округу №5 (Индустриальный район Перми). Он состоит в партии «Единая Россия».

Напомним, в сведениях о своём имуществе и доходах за 2021 годы депутат Захаров указал один из самых скромных доходов среди своих коллег. За год он заработал 263,3 тыс.руб. Для сравнения: задекларированный доход самого богатого депутата гордумы единоросса Владимира Плотникова составил 221 млн руб.

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