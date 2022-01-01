За прошлый год депутат Пермской гордумы Владимир Плотников заработал 221 млн рублей Это самый высокий доход среди городских депутатов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Пермской городской думы опубликовали сведения о своём имуществе и доходах за 2021 год. Самым состоятельным депутатом стал Владимир Плотников, он задекларировал доход в 221 млн руб. (в 2020-м — 218,5 млн руб.). Плотников также владеет двумя жилыми домами площадью 418,6 и 520,3 кв. м, половиной квартиры в Испании площадью 118,5 кв. м, двумя автомобилями Rolls-Royce Ghost и ВАЗ 21 120 и земельными участками площадью 18 818 кв. м.

На втором месте по доходам с большим отставанием — депутат Даниил Морозов. Он задекларировал 58 млн руб. В его собственности квартира площадью 112,6 кв. м, земельный участок площадью 62 тыс. кв. м, автомобили Porsche Cayenne S и Volkswagen Touareg). В пользовании у депутата ещё два земельных участка общей площадью 3217 кв. м.

Замыкает тройку с доходом 41,2 млн руб. депутат Эдуард Мирзамухаметов. Он также владеет автомобилями Mercedes-Benz GL 350, автобусом Mercedes Benz 0405, земельными участками общей площадью более 61 тыс. кв. м, четырьмя жилыми зданиями, нежилыми помещениями. В пользовании у депутата жилой дом площадью 154,7 кв. м и три земельных участка общей площадью 5206 кв. м.

Самые скромные доходы указали депутаты Сергей Медведев (208,7 тыс. руб.), Сергей Захаров (263,3 тыс.руб.) и Николай Гилёв (326 тыс. руб.).

Напомним, ранее стало известно, что губернатор Пермского края в 2021 году заработал 7,1 млн руб, о доходах также отчитались руководители администрации Перми и члены регионального правительства.

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