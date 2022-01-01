Мария Сыропятова Доходы первого замглавы Перми оказались выше доходов мэра почти в два раза Эдуард Хайруллин заработал в 2021 году 29,9 млн рублей Поделиться Твитнуть

Эдуард Хайруллин

Константин Долгановский

Чиновники администрации Перми обнародовали декларации о доходах за прошлый год. Самый высокий доход среди руководителей мэрии — у первого замглавы города Эдуарда Хайруллина. Он заработал 29,9 млн руб. (с учётом иных доходов).

В собственности Хайруллина находится два земельных участка, один — в 100 тыс. кв. м, второй — в 1560 кв. м. Также первый зам владеет катером, прицепом (автомобиль в перечне отсутствует), квартирой в 60 кв. м.

На втором месте по доходам в администрации Перми — глава города Алексей Дёмкин. Его доход составил 16,4 млн руб. В декларации указано владение четырьмя земельными участками общей площадью 6715 кв. м. Кроме того, главе принадлежит жилой дом в 1282,3 кв. м, гараж в 154,1 кв. м, автомобиль Land Rover и мотоцикл BMW.

На третьем месте — начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Перми Александр Власов с уровнем доходов 7,1 млн руб. У него в собственности два земельных участка в 1 887 кв. м, жилой дом в 198,8 кв. м, две трети в квартире в 62,9 кв. м, а также автомобиль Renault Kaptur.

На четвёртом месте по доходам — замглавы Перми по социальной сфере Алексей Грибанов с 4,5 млн руб. У него в совместной с супругой собственности земельные участки площадью 1535 кв. м, жилой дом в 162,1 кв. м и квартира в 128 кв. м. Также Алексею Грибанову принадлежит 1/37 нежилого помещения в 1029,8 кв. м и автомобиль Toyota Highlander.

Замыкает пятёрку самых состоятельных руководителей Перми замглавы города по земельно-имущественным отношениям Елена Гонцова. Её доход за 2021 год составил 4,2 млн руб. В собственности у неё три квартиры площадью 90,8, 43,1 и 30,3 кв. м. Кроме того, Елене Гонцовой принадлежит автомобиль Nissan Qashqai.

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