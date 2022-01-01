Мария Сыропятова Среди краевых министров самые высокие доходы у Дмитрия Самойлова В тройке лидеров также главы минтербеза и минагро Поделиться Твитнуть

Дмитрий Самойлов

Константин Долгановский

Члены регионального правительства обнародовали декларации о доходах за прошлый год. Среди пермских министров в 2021 году больше всех заработал зампред краевого правительства Дмитрий Самойлов. Его доход составил 40,2 млн руб. (в 2020 году он был — 5,6 млн руб.).

В собственности у Дмитрия Самойлова квартира в 87,1 кв.м., а также 1/20 земельного участка в 267 кв.м. и 1/38 земельного участка в 495 кв.м., ¼ квартиры в 132,1 кв.м. и гаража-бокса в 31,1 кв.м. Также Дмитрию Самойлову принадлежит 1/288 подземной автостоянки в 2,8 тыс. кв.м, а также автомобиль Volkswagen Touareg и снегоболотоход Yamaha.

На втором месте по доходам министр территориальной безопасности Пермского края Виктор Батмазов с 10,1 млн руб. (в 2020 году его доход составлял 4,5 млн руб.) Ему принадлежит 1/3 квартиры в 110,6 кв.м, одно машиноместо и автомобиль Toyota LandCruiser (в 2020-м году был задекларирован Toyota Lexus). Также в пользовании у Батмазова находится квартира в 87 кв.м.

На третьем месте по доходам министр агропромышленного комплекса Пермского края Павел Носков с 8,8 млн руб. Ему принадлежит на праве общей совместной собственности земельный участок 1,7 тыс кв.м. и жилой дом в 181 кв.м., а также автомобили автомобили Mitsubishi Galant и BMW. В сведениях об источниках доходов указано, что он приобрел земельный участок и жилой дом благодаря средствам ипотеки и продаже другой недвижимости.

На четвертом месте по доходам в 2021 году с 8,1 млн руб. глава краевого минфина Екатерина Тхор (в 2020 году её доход составил только 3,3 млн руб.). Ей принадлежит квартира в 66,8 кв.м, а также автомобиль Toyota RAV4.

На пятом зампред краевого правительства Алексей Чибисов с показателем доходов в 7,9 млн руб. (в 2020-ом он заработвал 5,4 млн руб.). Алексею Чибисову принадлежит земельный участок в 1,9 тыс. кв.м и жилой дом в 390 кв.м. В пользовании также находится квартира в 83,4 кв.м. В декларации Алексея Чибисова остался автоприцеп, но в 2021 году вместо Skoda Kodiaq появился Skoda Superb.

Напомним, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в 2021 году заработал 7,1 млн руб., а размер дохода главы Перми Алексея Дёмкина составил 16,4 млн руб.









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