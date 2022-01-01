Губернатор Пермского края в 2021 году заработал 7,1 млн рублей

Это на 400 тыс. больше, чем годом ранее

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Дмитрий Махонин

Дмитрий Махонин
  Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин раскрыл доходы за 2021 год и отчитался о имеющемся у него имуществе.

Согласно декларации, глава региона заработал 7 млн 108 тыс. руб. Это примерно на 400 тыс. больше, чем в 2020 году.

Дмитрий Махонин также владеет квартирой площадью 120 кв. м. Кроме того, в пользовании у губернатора находятся квартира площадью 102 кв. м, земельный участок в 2,4 тыс. кв. м и жилой дом в 96,6 кв. м.

Состав имущества Дмитрия Махонина по сравнению с 2020 годом не изменился.

«Новый компаньон» ранее сообщал о доходах в 2021 году руководителей администрации Перми.



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