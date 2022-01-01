Максим Артамонов Уехавшего в Германию депутата Пермской думы исключат из комиссии по рассмотрению инициативных проектов Место Сергея Захарова может занять представитель КПРФ Илья Власов Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская городская дума рассмотрит проект решения о делегировании депутатов в состав городской комиссии по рассмотрению инициативных проектов на 2023 год. Документ опубликован на сайте городского парламента. В обновлённый состав предлагается включить депутата от КПРФ Илью Власова, председателя комитета по местному самоуправлению и регламенту Василия Кузнецова, председателя комитета по социальной политике Наталью Рослякову и руководителя комитета по городскому хозяйству Максима Спиридонова.

После того как депутаты примут документ, прежний состав комиссии изменится. Её покинет депутат Сергей Захаров.

Напомним, 16 ноября стало известно, что Захаров пропустил шесть пленарных заседаний. Также сообщалось, что депутат живёт в Германии и публикует оттуда пацифистские посты в соцсетях с осуждением российской спецоперации на Украине.

На следующий день единороссы исключили его из фракции. Секретарь реготделения партии Вячеслав Григорьев тогда заявил, что действия Захарова «демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал», и «обратного пути у нашего «коллеги» уже не будет».

Сергей Захаров был избран в Пермскую городскую думу в 2016 году, а затем, в 2021-м, — по одномандатному округу № 5 (Индустриальный район Перми).

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