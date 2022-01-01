Елена Синица Депутата гордумы Сергея Захарова исключили из фракции «Единая Россия» Решение принято на внеочередном заседании Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На состоявшемся сегодня, 17 ноября, внеочередном заседании «Единой России» в Пермской городской думе было принято решение об исключении из фракции депутата Сергея Захарова. Об этом сообщается на сайте фракции.

«Партия «Единая Россия» вместе с нашим государством, народом и президентом страны занимает принципиальную позицию по поводу СВО. Нахождение в составе партийной фракции и одновременно публичное противодействие позиции партии, политике государства невозможно. Сергей Захаров не мог этого не понимать, и сам сделал свой выбор», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.





Ранее стало известно, что причиной для исключения Захарова из партии стало то, что он «отрицательно высказывается о решениях российской власти в части проведения СВО».





Напомним, 16 ноября стало известно , что депутат пропустил уже шесть пленарных заседаний. Также сообщалось, что депутат живёт в Германии и публикует оттуда пацифистские посты в соцсетях с осуждением российской спецоперации на Украине.

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