Елена Синица
Депутата гордумы Сергея Захарова исключили из фракции «Единая Россия»
Решение принято на внеочередном заседании
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На состоявшемся сегодня, 17 ноября, внеочередном заседании «Единой России» в Пермской городской думе было принято решение об исключении из фракции депутата Сергея Захарова. Об этом сообщается на сайте фракции.
«Партия «Единая Россия» вместе с нашим государством, народом и президентом страны занимает принципиальную позицию по поводу СВО. Нахождение в составе партийной фракции и одновременно публичное противодействие позиции партии, политике государства невозможно. Сергей Захаров не мог этого не понимать, и сам сделал свой выбор», — сказал секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края Вячеслав Григорьев.
Ранее стало известно, что причиной для исключения Захарова из партии стало то, что он «отрицательно высказывается о решениях российской власти в части проведения СВО».
Напомним, 16 ноября стало известно, что депутат пропустил уже шесть пленарных заседаний. Также сообщалось, что депутат живёт в Германии и публикует оттуда пацифистские посты в соцсетях с осуждением российской спецоперации на Украине.
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