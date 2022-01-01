Максим Артамонов Депутата Пермской городской думы Захарова исключат из фракции «Единой России» за критику СВО Сейчас парламентарий находится в Германии Поделиться Твитнуть

Фото: Константин Долгановский

В Перми состоялось внеочередное заседание Президиума Регионального политсовета ЕР, на котором единороссы решили исключить депутата гордумы Сергея Захарова из числа сторонников партии — депутат не был членом ЕР. Причиной такого решения стало то, что он «отрицательно высказывается о решениях российской власти в части проведения СВО». Об этом сообщается на сайте регионального отделения «Единой России».



По словам секретаря реготделения партии Вячеслава Григорьева, действия Захарова «демонстрируют полную оторванность от народа, который его избрал», и «обратного пути у нашего «коллеги» уже не будет».



На ближайшем заседании фракции партии «Единая Россия» в Пермской городской думе Захаров будет исключен из её состава.



Напомним, 16 ноября стало известно, что пропустил уже шесть пленарных заседаний. Также сообщалось, что депутат живёт в Германии и публикует оттуда пацифистские посты в соцсетях с осуждением российской спецоперации на Украине.



Сергей Захаров был избран в Пермскую городскую думу в 2016 году, а затем, в 2021-м, по одномандатному округу №5 (Индустриальный район Перми).



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