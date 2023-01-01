От ЛДПР на довыборах в Пермскую городскую думу будет участвовать сотрудник АО «Редутктор-ПМ» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми состоялась внеочередная партийная конференция регионального отделения ЛДПР был выдвинут кандидат на довыборы в Пермскую городскую Думу по одномандатному избирательному округу №5. Кроме этого были определены 80 кандидатов для участия в выборах в пяти муниципальных округах Пермского края. Об этом сообщили в пресс-службе местного отделения.

Как уточняет издание «Коммерсантъ-Прикамье», кандидатом на довыборы в Пермскую городскую думу по округу №5 избран сотрудника предприятия «Редуктор-ПМ» Илья Горбунова.

Место в гордуме по округу №5 освободилось после досрочного прекращения полномочий депутата Сергея Захарова в апреле этого года. Из-за начала спецоперации в 2022 году Захаров уехал в Германию и выступил с критикой СВО. За это его исключили из «Единой России», а в конце апреля депутаты гордумы поддержала заявление депутата о досрочном прекращении полномочий.

На вакантное место в гордуме будет также претендовать директор по развитию предприятия, занимающегося производством реагентов для нефтегазодобывающей промышленности, он же бывший начальник центра противодействия экстремизму ГУ МВД по Пермскому краю Антон Мелюхин.

В этом году выборы во всех территориях состоятся в течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября. В эти дни участки для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00.

Во всех муниципальных кампаниях впервые в Прикамье будет применяться дистанционное электронное голосование.

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