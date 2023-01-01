Избиратели Пермского края смогут голосовать на сентябрьских выборах в течение трёх дней В связи с этим будут применены дополнительные меры обеспечения легитимности Поделиться Твитнуть

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о голосования на сентябрьских выборах в течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября, об этом сообщает пресс-служба крайизбиркома.

«Данное решение аргументировано, прежде всего, тем, что на многодневное голосование есть запрос со стороны избирателей, так как оно удобно с точки зрения выбора даты посещения избирательного участка», — прокомментировали в комиссии.

Там же напомнили, что при проведении выборов в течение нескольких дней обязательными становятся дополнительные меры обеспечения легитимности, предусмотренные порядком многодневного голосования, утвержденным ЦИК России. Поэтому в Прикамье 8-10 сентября будет организована обязательная видеофиксация на всех избирательных участках. Также будут применяться особые меры сохранности бюллетеней — после каждого дня голосования они будут перекладываться в специальные сейф-пакеты и до момента подсчёта будут храниться в сейфах под постоянным видеонаблюдением.

Ранее сообщалось, что на сентябрьских выборах в Пермском крае впервые будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в регионе стартуют семь избирательных кампаний. Речь идёт о довыборах по округу № 17 в Законодательное собрание Пермского края, довыборах по округу № 5 в Пермскую городскую думу, а также о выборах депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов.

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