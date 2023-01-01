На довыборах в Заксобрание края и Пермскую думу можно будет проголосовать онлайн ДЭГ будет применяться и на выборах депутатов в пять окружных дум Поделиться Твитнуть

ПАО «МегаФон»

Центральная избирательная комиссия опубликовала список регионов, где в Единый день голосования (ЕДГ) 10 сентября 2023 года будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Согласно обнародованным данным, в Пермском крае ДЭГ будет использоваться в семи избирательных кампаниях.

В крайзбиркоме пояснили, что речь идёт о довыборах по округу №17 в Законодательное собрание Пермского края, довыборах по округу №5 в Пермскую городскую думу, а также о выборах депутатов дум Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов.

Всего дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре будут применять 24 субъекта РФ.

Добавим, что ДЭГ проводится наравне с традиционным голосованием. Оно не требует посещения избирательного участка, а проводится онлайн на специальном портале, доступном для избирателей с компьютера или мобильного устройства, имеющего возможность подключения к сети Интернет.

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