Алина Наумова Открытие Пермской галереи, классическая музыка и Чемпионат по баскетболу Афиша на неделю с 30 марта по 5 апреля

Творческий дуэт «Моя дорогая» представит программу «Милая Герда», в которой песни, вдохновлённые бессмертными произведениями литературы и великими авторами, оживут на сцене. Сложность отнесения дуэта к какому-либо конкретному музыкальному направлению — будь то рок, джаз, фолк или популярная музыка — лишь подчеркивает их уникальность. В каждой песне переплетаются разные жанры и стили. Это результат многолетней совместной работы Ольги Саниной (вокал, клавишные) и Михаила Клюшникова (гитара), которые до создания «Моей дорогой» писали музыку для спектаклей.

Программа концерта объединит три эпохи европейской музыки. Прозвучат сочинения, раскрывающие эволюцию струнного квартета, — от классической ясности Бетховена через романтическую глубину Брамса до новаторского языка Бартока. Особенностью вечера станет исполнение монументальной «Большой фуги» Бетховена — произведения, опередившего своё время и ставшего мостом между классицизмом и музыкальным авангардом. Контраст между лирическим квартетом Брамса и экспрессивной партитурой Бартока покажет все многообразие возможностей четырёх струнных инструментов.

В концерте, посвящённом Сергею Рахманинову, зрители смогут погрузиться в мир музыки великого композитора. В исполнении заслуженного артиста России Артура Вахи и лауреата международных конкурсов Лауры Пицхелаури, а также под аккомпанемент талантливого пианиста Александра Кашпурина и струнного ансамбля «Классик», прозвучат как известные, так и редкие произведения Рахманинова. Концерт разделен на два отделения. Первое отделение включает в себя Прелюдия соль мажор, соч. 32 № 5 (1910); Вальс ля мажор, соч. 10 № 2 (1894); Прелюдия соль бемоль мажор, соч. 23 № 10 (1894) (фрагмент); Элегия, соч. 3 № 1 (1892); Каватина Алеко из оперы «Алеко» (фрагмент) (1892); «Не пой, красавица, при мне», соч. 4 № 4 (транскрипция для фортепиано Э. Уайльда) и другие. Второе отделение: Концерт № 2 до минор для фортепиано с оркестром, соч. 18 (1901); «Маргаритки», соч. 38 № 3а (транскрипция автора для фортепиано соло (1922?/1940)); «Крысолов», соч. 38 №4 (фрагмент); «Итальянская полька» (1906) и другие.

Состоится показ спектакля-сторителлинга по мотивам одноимённой повести Ф. М. Достоевского. Экран, два актера, скамейка – все, что нужно, чтобы в нюансах представить лёгкую и мелодраматичную, на первый взгляд, историю о несостоявшейся любви Мечтателя с девушкой Настенькой. Вместе с ними зрители погрузятся в природу мечтаний, фантазий и мрачных сновидений. Именно в «Белых ночах» начал проявляться психологизм его авторской прозы Ф. М. Достоевского, стремление постичь всю глубину и неоднозначность человеческой личности, что тонко и точно через жанр сторителлинга разыгрывается молодыми артистами. Даже при минималистичной сценографии, благодаря атмосферной анимации, музыке и использованию приёмов театра теней, зрители смогут погрузиться в хрупкий мир необыкновенных персонажей и очутиться в сюрреалистичном Петербурге Достоевского.

С 31 марта по 3 апреля в Перми состоится очередной этап Клуба веселых и находчивых. В течение четырёх дней на сцену выйдут 27 команд из разных городов России и ближнего зарубежья — от Москвы и Санкт-Петербурга до Дальнего Востока и Казахстана, например, «СПП» (Пермь и Соликамск), «Москвичи РЭУ», «Квадрат Малевича», «Джентльмены удачи», «Нас не догонят», «ИЖАУ» и другие. В рамках игры команды представят три конкурса: «Приветствие», импровизационный и музыкальное домашнее задание. Выступления оценивают заместитель руководителя администрации губернатора Алексей Черников, заместитель генерального директора ТТО «АМИК» Рубен Партевян, актёр и шоумен Игорь Ознобихин, видеоблогер и телеведущая Карина Кросс и финалист Высшей лиги 2025 года (команда «Леон Киллер») Гарик Пекшев.

Со 2 по 5 апреля в Пермской государственной художественной галерее состоятся Дни открытия. Это не просто начало работы музея в новом здании – это рождение нового музейного мира, события, значение которого выходит далеко за пределы региона. Теперь пермяки и гости города смогут увидеть, как современные инженерные решения здания и увеличение экспозиционных площадей открывают качественно новые возможности для показа коллекций. Публике будут представлены экспозиции, посвященные разным периодам отечественного искусства, начиная с XV века (в том числе – наследию Строгановых) до середины XX (включая авангард), западноевропейскому искусству XV–XIX веков, а также артефактам из кабинета древностей и бронекладовой. Сердцем музейного пространства стала новая экспозиция пермской деревянной скульптуры. Кроме того, к открытию специально подготовлены выставки, отражающие разные грани жизни нового музея: «Дом», «Искусство по полочкам», «Распаковка», «Пермяк и Парма». Вход в галерею осуществляется через ворота со стороны корпуса «Точка Кипения». Для удобства посетителей с остановки «Театральный сквер» на ул. Сибирской до входа в галерею будет курсировать брендированный автобус. Узнать подробности и приобрести билеты можно на сайте https://permartmuseum.ru/.

Концерт памяти поэта Алексея Решетова обещает стать трогательным и вдохновляющим событием. На сцене театра «Туки-Луки» актёры исполнят песни, написанные на стихи поэта. Зрители смогут не только насладиться музыкой, но и прочитать стихи Решетова. Вход на концерт бесплатный, но строго по билету. Чтобы его получить, необходимо зарегистрироваться на сайте Qtickets Афиша. Приветствуется также добровольный благотворительный взнос.

В спортивном комплексе имени В. П. Сухарева (ш. Космонавтов д. 158А) развернётся турнир «Мастер», который объединит 12 мужских и 6 женских команд. Проводящими организациями выступят Министерство физической культуры и спорта Пермского края и Краевая общественная организация «Федерация баскетбола Пермского края». Мужские команды разделятся на четыре группы. В первый день турнира, 3 апреля, состоятся групповые матчи, а на следующий день лучшие команды выйдут в плей-офф, где их ждут четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Женские команды сыграют во второй день турнира, где встретятся в группах, а затем разыграют путёвки в полуфиналы и финал.

Спектакль посвящен жизни и творчеству одной из самых известных художниц XX века — Фриды Кало. Спектакль рассказывает не сколько о художнице, её жизни и трагедии, сколько о настоящем в контексте прошлого; о выборе женщины в самореализации, творчестве и личной жизни; о смерти как свободе от мук, которые всю жизнь сопутствовали Фриде; о революции как пути к свободе. Автор спектакля через хореографию постарается показать силу женщины, прошедшей через испытания, но сохранившей самое главное – любовь к жизни. В постановке нет строгой сюжетной линии, но есть образы картин, которые стали отражением жизни художницы и лучше любых слов описывают ее жизнь. Как и ее сюрреалистичные картины, спектакль наполнен символами и знаками, создавая головоломку для зрителя. В постановке задействован женский состав труппы и только один танцовщик.

Пермская краевая специальная библиотека для слепых и Пермская синематека запустили бесплатные инклюзивные показы семейных фильмов в рамках проекта «Счастливый билет». Теперь люди с особенностями здоровья зрения смогут посмотреть любимые картины благодаря тифлокомментариям – специальным звуковым описаниям происходящего на экране. Они помогают увидеть фильм через детализированные подсказки о действиях, обстановке и эмоциях героев. Как попасть на сеанс: установить приложение «Особый взгляд» (Special View) с сайта svtiflo.ru; в приложении «Кино» найти нужный фильм и загрузить звуковую дорожку с тифлокомментариями; записаться на сеанс по телефону Пермской краевой специальной библиотеки: 8 (342) 212‑92‑54.

В честь Дня кукольника и Дня театра в Пермской Арт-резиденции почти до конца апреля будет работать большая театральная выставка, в которой представлены более 50 работ 15 авторов. Экспозиция охватывает художественные практики XX и XXI века и подчёркивает особую связь изобразительного искусства с театром. Экспозиция развернётся в двух кирпичных залах и верхнем графическом пространстве, превращая их в единый художественный организм — своеобразный «безмолвный спектакль», который развивается без антракта в двух действиях: «нижнем» и «верхнем». Это пространство одновременно замкнуто и открыто, как сам театр — бесконечный, многослойный, существующий «вне рампы» сцены. Среди художников: Дмитрий Лапшин, Юрий Лапшин, Вера Лапшина, Александр Казначеев, Лариса Каменских, Слава Смирнов, Юрий Жарков, Елизавета Юшкова, Лидия Ерохина и другие.

Подпишитесь на наш канал в МАХ и будьте в курсе главных новостей.