Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Концерты на воде, Ночь музеев и открытие сезона летних фестивалей Афиша на 12–17 мая

Агния Шаньгина — художник, живущий в селе Черевково на юге Архангельской области, на берегу Северной Двины. Она черпает вдохновение в местных традициях и природе, любит место, где родилась, шьёт вручную, вышивает и сохраняет в своих работах сюжеты многоликой северодвинской росписи и местного зодчества. Агния переносит северные народные сюжеты на платья, броши, картины, создавая уникальные произведения, наполненные теплом и историей. Для картин автор использует лоскутки старых вещей, давая им вторую жизнь. Часто у самой ткани есть история, которую автору хочется сохранить. В ход идут старые заштопанные платки, кусочки домоткани, обрывки кружевных подзоров на белых простынях советских времен, обрезки ситца и льна. «Что в глаза, то и в ручки», — так говаривала прабабушка автора. Агния знает историю каждого лоскутка, который в дальнейшем станет частью картины. На вышитых из выцветших лоскутков картинах — рассказы о родной деревне, традициях и родственниках. Это размышлени о тихой деревенской жизни, старинных домах, праздниках и воспоминаниях. Это истории о прошлом, настоящем и будущем, о том, что остаётся в памяти навсегда.

Академия плавания «Над Волной» приглашает на большую встречу всех, кто мечтает о заплывах на озёрах, реках и море. Плавание на открытой воде сильно отличается от тренировок в бассейне. Это взаимодействие с живой стихией, где каждый заплыв требует отточенной техники и умения быстро адаптироваться к естественным условиям.

В программе вечера:

— Преодоление страхов: пошаговые инструкции, как справляться с паникой.

— Интерактивный квиз, который проверит находчивость в стрессовых ситуациях: что делать, если на середине дистанции залило очки или солнце ослепило так, что не видно буев?

— Мастер-класс по гидрокостюму: лайфхаки, чтобы гидрокостюм стал вашей второй кожей и помогал плыть быстрее, а не сковывал движения.

Три великих композитора эпохи романтизма — Бетховен, Брамс и Чайковский — в одном концерте. Программа выстроена как постепенное движение от камерного диалога к почти симфоническому размаху: от поздней сонаты Бетховена через эмоциональное и противоречивое трио Брамса к монументальному трио Чайковского «Памяти великого художника».

Соната Бетховена, написанная в период его позднего творчества, стала одним из шагов к музыке романтизма. Трио Брамса — сочинение, в котором соединились юношеская пылкость и зрелая глубина композитора. А завершает вечер единственное фортепианное трио Чайковского — произведение, посвященное памяти Николая Рубинштейна и наполненное мощным симфоническим дыханием.

Это музыка о надежде и тревоге, памяти и утрате, внутренней силе и человеческой уязвимости — музыка, в которой камерный жанр обретает по-настоящему большой масштаб.

Исполнители: Анастасия Иванова (фортепиано), Михаил Чумаков (скрипка), Анна Когун (виолончель).

Шедевры органной классики прозвучат в концертной программе Ивана Царева — лауреата всероссийских и международных конкурсов, приглашённого солиста Свердловской государственной академической филармонии. Прозвучит музыка композиторов эпохи барокко: Иоганна Себастьяна Баха, Дитриха Букстехуде и Франсуа Куперена; романтические сочинения Оскара Линдберга, Сезара Франка, Шарля-Мари Видора и Луи Вьерна, а также произведения нашего современника Тьери Эскеша.

Частная филармония «Триумф» и судоходная компания «Водоходъ» открывают новый сезон летнего проекта «Музыка на воде»: классический концерт на бесшумном суперсовременном электросудне «Экоход-2» на закате. Первое действие стартует с отправлением от Речного вокзала — музыка сопровождает движение по реке, а за панорамными окнами проплывают закат, мосты и меняющийся силуэт города. Затем — антракт с винной дегустацией на нижней палубе, время для отдыха и общения, после чего начинается второе действие: возвращение в огнях вечернего города под живую музыку. На протяжении всего рейса для вас работает профессиональный фотограф.

Как всегда, музейная ночь ПГНИУ проходит накануне общероссийской Ночи музеев. Тема «Ночи музеев в университете» в этом году — «Хранители университетской памяти, истории и атмосферы места». В год 110-летия Пермского университета в кампусе пройдут: экскурсии в музеи университета и ботанический сад ПГНИУ, авторские экскурсии по кампусу, квест; будут работать уличные площадки, мастер-классы и исторические реконструкции, арт-площадка «Безбашенные» и театр «Техноанатомия», выставка талантов и коллекций сотрудников «Хранители и создатели».

Детское Пространство «Тут» с 17:00 до 21:00 будет создавать памятники башне — утраченной части исторического корпуса ПГНИУ. В 2025 году закончилась реставрация второго корпуса — старейшего здания университета. Раньше его венчала башня с часами — она сгорела во время большого пожара в 1927 году. Восстановление башни не планируется, поэтому художественный проект будет исследовать фантомную боль ото утраченного и память людей, связанных с историей этого объекта. На мастерской каждый сможет создать свою версию башни из картона — фантастическую или реалистичную — поставить её на пьедестал и вообразить, что она красуется на крыше корпуса. Вазоны перед вторым корпусом превратятся пьедесталы, а территорию заполнят готовые архитектурные сооружения. Автор проекта Любовь Шмыкова.

Народная вышивка — один из самых трудоемких и самобытных видов народного искусства. Фестиваль «Милли рух» объединит мастеров по вышивке в единое культурное пространство. Творческая лаборатория даст возможность школьникам и молодежи познакомиться с различными видами вышивки, выполнить работу в одной из изученных техник, выступить перед аудиторией с презентацией исследовательских работ «Вышивка: от творчества к исследованию». На фестивале пройдут ярмарка «Традиции в руках», выставка вышитых изделий «История в каждом стежке», лекция «История национального фартука: от практичной одежды к символу культуры». На разных площадках пройдут мастер-классы и кулинарные шоу.

Выставка «150 артистов. Союз театральных деятелей» посвящена 150-летию Союза театральных деятелей РФ. Мультимедийный совместный проект Союза театральных деятелей России и Фонда гуманитарных проектов (Москва) рассказывает о полуторавековом пути знаменитого творческого союза от учреждения Общества взаимного вспоможения русских артистов в 1876 году до наших дней. «150 артистов» — это портретная галерея актёров, режиссёров, драматургов, сценографов, творивших в течение полутора веков. Зритель сможет прикинуть на себя упражнения из «механики» Всеволода Мейерхольда, близко рассмотреть костюмы из легендарного «Маскарада» этого режиссёра-новатора, оказаться в антураже декораций, создававшихся к театральным постановкам Николаем Рерихом, Львом Бакстом, Константином Коровиным. В пермском разделе выставки демонстрируются приз фестиваля «Золотая маска» — одна из наград «Балета Евгения Панфилова», один из костюмов выдающегося хореографа; персонажи спектаклей Пермского театра кукол. Рассказывается о деятельности режиссёров Иван Бобылёва, Михаила Скоморохова, Евгения Панфилова, балетного педагога Людмилы Сахаровой. Представлены редкие материалы по истории крепостного театра XIX века из собрания Ильинского краеведческого музея.

В 2026 году главная тема акции — «Родное». В акции участвуют такие необычные музеи как Музей советского быта, Музей аптекарского двора, музея магии имени Владимира Данилина, музей северного пчеловодстве «Тенториум», музей Еврейского общинного центра, музей сладостей «Конфектория» и другие.

В больших городских музеях — Доме Мешкова, Пермской государственной художественной галерее, музее ПЕРММ — пройдут художественные акции, вернисажи, авторские экскурсии, викторины, концерты, мастер-классы, лекции. Как всегда, на специальном сайте можно составить индивидуальный маршрут по событиям «Ночи».

Во время фестиваля для жителей и гостей Красновишерского округа пройдут экскурсии в зимнем саду «Пермский период» и музее природы заповедника «Вишерский», где гости смогут ознакомиться с природой заповедной террритории и историей коренного населения Северного Урала — манси. В программе: мастер — классы местных умельцев; ярмарка изделий местных мастеров; лекция о растительном и животном мире заповедника с демонстрацией данных фотоловушек, полученных на территории заповедника; танцевальный флешмоб на мансийскую тему; выставка-продажа картин вишерских художников; театр моды с презентацией коллекции национальной одежды; мини-спектакли по мотивам мансийских сказов и документальных очерков сотрудников заповедника от Народного театрального коллектива «Успех».

«Персонажи. Поиски вне театра» — экзистенциальная комедия по мотивам пьесы Луиджи Пиранделло «Шесть персонажей в поисках автора». Где рождается театр? Какие у него законы? Что правда, а что ложь? В самом сердце творческого процесса — в пространстве «Арт-Резиденция» — привычные законы сцены перестают работать. В определенный момент в реальность вклиниваются мистические персонажи. Кто они? Почему оказались здесь? И кто тот самый Автор, которого они так отчаянно ищут? Разбираться в хаосе творчества и реальности придётся всем вместе, не выходя из зрительного зала. Постановочная команда Дома актёра: режиссёр — Антон Девятов, композитор и саунд-дизайнер — Даниил Ахматов, актёры — Лев Лазуков, Петр Попович, Юлия Никитина, Михаил Шестаков, Наталья Макарова, Алёна Главатских, Даниил Ахматов.

