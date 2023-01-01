Алёна Бронникова В выборах в Краснокамскую думу будет участвовать лидер реготделения партии «Яблоко» Голосование будет проходить с 8 по 10 сентября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

На выборах в думу Краснокамского городского округа по 20 одномандатным округам от партии «Яблоко» примет участие руководитель регионального отделения Ольга Колоколова. Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник, Колоколова планирует выдвигаться от партии, а не как независимый кандидат (самовыдвиженец).

Для участия в выборах в 2023 году партии «Единая Россия», «ЛДПР» и «Справедливая Россия» уже выдвинули своих кандидатов.

В июне избирательная комиссия Пермского края приняла решение о голосовании на сентябрьских выборах в течение трёх дней — 8, 9 и 10 сентября. В эти дни пройдут выборы в думы Горнозаводского, Кизеловского, Краснокамского, Оханского и Чайковского городских округов. Участки для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00. Во всех муниципальных кампаниях впервые в Прикамье будет применяться дистанционное электронное голосование.

Ольга Колоколова является членом партии «Яблоко» с 1995 года, а возглавляет региональное отделение с 2006 года. Решение о её переизбрании на пост председателя пермского отделения в 2021 году поддержали 16 делегатов конференции. Срок полномочий руководителя «Яблока» — два года.





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