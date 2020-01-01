Сергей Данилов Ольга Колоколова переизбрана председателем регионального отделения партии «Яблоко» Поделиться Поделиться Твитнуть

Ольга Колоколова переизбрана председателем регионального отделения партии «Яблоко». Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

Решение о переизбрании Ольги Колоколовой поддержали 16 делегатов конференции. Ещё один бюллетень был пригнан недействительным. Альтернативных кандидатур предложено не было.

Срок полномочий руководителя реготделения «Яблока» — два года.

Напомним, Ольга Колоколова является членом партии «Яблоко» с 1995 года, а возглавляет региональное отделение с 2006 года.

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