Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Теодор Курентзис продолжает приносить Перми номинации на «Золотую маску» В 2023 году театры и фестивали Перми претендуют на Национальную театральную премию в 19 номинациях Поделиться Твитнуть

На сайте Национальной театральной премии «Золотая маска» появились списки номинантов и лонг-лист по итогам театрального сезона 2021/22. Как уже сообщалось, традиционная пресс-конференция по поводу объявления номинантов, назначенная на 2 ноября, не состоялась. В итоговых списках, появившихся на сайте, много любопытного. Так, по решению учредителя премии — Союза театральных деятелей РФ — не проводится конкурс в номинации «Работа режиссёра в драматическом театре», хотя эксперты номинантов нашли, и довольно много.

Впрочем, в драматических номинациях Пермь в этом году не фигурирует, только в лонг-листе значится «Раскольников» (18+) Театра-Театра, с чем мы и поздравляем режиссёра Марка Букина и всех его соратников по проекту; поздравляем и Альберта Макарова — его персонально отметили в лонг-листе за главную роль в спектакле «Маскарад» (16 +). Зато в числе лучших драматических театров фигурирует... Губаха! Спектакль «КУБ» (12+) студии-театра «Доминанта» претендует на звание лучшего драматического спектакля малой формы. Это первая номинация в истории губахинского театра.

Гораздо печальнее для пермяков то, что нет ни одной номинации в разделах «Балет» и «Современный танец», а у соседей — Екатеринбурга — таких номинаций просто шквал. Правда, в лонг-листе значится спектакль «Rеконструкция» (12+) Свободного театра современного танца (эксперты видели спектакль в параллельной программе Дягилевского фестиваля). Как и Марк Букин, автор танцевального спектакля Ксения Малинина — дебютант в списках «Маски», и её тоже можно поздравить от души: дистанция от лонг-листа к номинациям гораздо короче, чем от ничего к лонг-листу. Ксения и её коллектив уже находятся в поле зрения экспертов, можно ожидать серьёзных номинаций.

Доказательство — присутствие в номинации «Эксперимент» коми-пермяцкого «Немхат-феста» (12+): независимая театральная компания «немхат», детище неутомимого Александра Шумилина, второй год подряд оказывается в этих списках.

Наибольшее количество пермских номинаций — в оперных категориях. Примечательная деталь: целых пять номинаций собрала опера, поставленная вовсе не в театре. «De temporum fine comoedia» (18+) Карла Орфа, предъявленная зрителям Дягилевского фестиваля, претендует на премии в номинациях «Опера/Спектакль», «Опера/Работа режиссёра» — Теодор Курентзис, «Работа художника в музыкальном театре» — Юлия Орлова, «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» — Сергей Илларионов и «Работа художника по свету в музыкальном театре» — Иван Виноградов.

Любопытно, что среди номинантов есть и ещё один перформанс, показанный на Дягилевском фестивале — «Soulwhirl» (18+) Ольги Цветковой претендует тоже на пять премий! Правда, эта работа «приписана» к Дому радио (Санкт-Петербург), поэтому в общий «зачёт» Перми её номинации вряд ли можно включить.

Из многочисленных и ярких премьер Пермского театра оперы и балета особую благосклонность экспертов заслужил «Евгений Онегин» (12+). У него номинации в категориях «Опера/Спектакль», «Опера/Работа дирижёра» — Михаил Татарников, «Опера/Работа режиссёра» — Владиславс Наставшевс, «Опера/Женская роль» — Дарья Пичугина (Ольга), «Опера/Мужская роль» — Константин Сучков (Онегин) и Александр Чернов (Ленский), «Работа художника в музыкальном театре» — Владиславс Наставшевс и «Работа художника по свету в музыкальном театре» — Константин Бинкин. Всего восемь номинаций.

В лонг-листе значатся ещё две пермские оперы — «Река Кёрлью» (12+) в постановке режиссёра Фёдора Федотова и дирижёра Евгения Воробьёва и «Фауст» (18+) в сценической версии Василия Бархатова.

Театр-Театр тоже не обошёлся без номинаций в музыкальных категориях: здесь эксперты отметили мюзикл «Три товарища» (16+), который отмечен в номинациях «Оперетта — мюзикл/Спектакль», «Оперетта — Мюзикл/Работа дирижёра» — Татьяна Виноградова, «Оперетта — Мюзикл/Женская роль» — Эва Мильграм (Пат) и «Оперетта — Мюзикл/Лучшая роль второго плана» — Альберт Макаров (Карл).

Ещё один музыкальный спектакль Театра-Театра — «Жизнь в красном цвете» (16+) — помещён в лонг-лист.

Таким образом, Пермский край удостоился по итогам театрального сезона 2021/22 19 номинаций на Национальную театральную премию и шести позиций в лонг-листе «Золотой маски». Лауреаты, как всегда, будут объявлены в апреле 2023 году. Ну, по крайней мере, должны быть объявлены…

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