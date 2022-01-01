Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Во глубине уральских руд В спектаклях, показанных на горе Крестовой, рассказывали о нефти и каменном угле, но в первую очередь – о прекрасных ландшафтах вокруг Губахи Поделиться Твитнуть

В десятый раз прошёл в Губахе и её живописных окрестностях театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой». Многие знают о церемонии открытия этого фестиваля — «Закате на Крестовой», когда поздним вечером на плато над Губахой разыгрываются музыкальные представления на открытом воздухе, собирающие тысячи зрителей со всего Пермского края и соседних регионов, однако далеко не все в курсе, что фестиваль продолжается целую неделю, и его представления не менее, а порой и более интересны, чем открытие.

Нынче в «Закате на Крестовой» участвовал Башкирский театр оперы и балета (Уфа) со спектаклем «Свет погасшей звезды» (12+), а на следующий день в другой точке горы Крестовой — буквально на вершине, под самым крестом — выступил ещё один танцевальный театр — Челябинский театр современного танца под руководством Ольги Пона со спектаклем «Бегущие» (12+), и публика получила ошеломительно прекрасное зрелище.

Олеся Гапонова

«Бегущие» — это настоящий кладезь хореографических находок, радикально обновляющих язык танцевального театра. Кажется, что некоторые танцевальные элементы этого спектакля, во-первых, невозможно придумать, а во-вторых, невозможно исполнить; но челябинцы делают невозможное. «Бегущие» начинаются как вторжение инопланетного разума в земную реальность или как вторжение разума искусственного в реальность природную. На сцене — чёрный квадрат, на фоне которого появляются танцовщики, двигающиеся в стилистике, родственной брейк-дансу, под ритмичное техно. Сцена была установлена на самом краю склона, где зимой начинается горнолыжная трасса, и в поле зрительского зрения попадали бескрайние леса и горы; на их фоне эти геометричность, ритмичность и технологичность смотрелись инородно, как загадочный монолит из фильма «Космическая одиссея 2001 года». Однако постепенно действие на сцене очеловечивается, в нём появляется всё больше души, и к финалу история о встречах и расставаниях, рассказанная языком современного танца, трогает до слёз. Это был наилучший пример встраивания театра в ландшафт, когда оба — и театр и ландшафт — получают от взаимодействия нечто новое и ценное.

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» за 10 лет своего существования испробовал многие форматы: он был и международным, и, наоборот, фестивалем театров Пермского края; с недавних пор он обзавёлся очень знающим куратором: программа формируется директором фестиваля Любовью Зайцевой совместно с российским театральным экспертом Владимиром Спешковым, который и предложил испробовать ещё один формат. В нынешнем году на фестиваль приехало три выдающихся нестоличных театра — Челябинский театр современного танца, Северный драматический театр им. Михаила Ульянова (город Тара Омской области) и Чеховская студия (Музей-заповедник «Мелихово»), — и каждый показал по два спектакля; ещё два спектакля показали «хозяева поля» — губахинский студия-театр «Доминанта» и детский театр-студия КОД из Перми. Таким образом, получилась не только панорамная, но и объёмная картина театральной нестоличной России, сборный портрет настоящего живого российского театра.

Челябинский театр современного танца, кроме «Бегущих», показал спектакль NEFT (16+) — пластический рассказ о привлекательности и опасности «чёрного золота». К сожалению, не всё получилось технически: хотя представление и начиналось в 22:00, белые ночи не дали показать ни видео, ни игру света, без которых спектакль многое потерял. Иногда даже в ландшафтном фестивале имеет смысл предусмотреть показы в закрытых помещениях… И всё же публика была в восторге: такого танцевального театра здесь никогда не видели.

Ещё одно «чёрное золото» — каменный уголь — стало героем спектакля «КУБ» (12+) студии-театра «Доминанта». Это вербатим о судьбе Кизеловского угольного бассейна и шахтёрских семей, рассказанный пятью актрисами; история территории здесь преломляется через личные истории участников спектакля. Актрисы и постановщик — режиссёр Дмитрий Огородников — проделали исследования, изучили музейные и архивные материалы, записали множество интервью; наконец, написали пьесу. Спектакль играли рядом с разрушенной шахтой им. Первого мая, на берегу Косьвы, на чёрных угольных отвалах. Актрисы нисходили по почти отвесным угольным стенам, как духи этой земли. Сильнейший пример использования ландшафта для театрального представления!

Олеся Гапонова

Среди любимых локаций фестиваля — «город-призрак» Верхняя Губаха, а в нём — руинированный Дворец культуры им. Калинина. Нынче в этих почти античных руинах разыгралась настоящая греческая трагедия — Северный драматический театр показал «Царя Эдипа» (16+) в постановке худрука театра Константина Рехтина, которому удалось наполнить жизнью и кровью древний текст. Огромная заслуга в этом одушевлении античности — у актёра Василия Кулыгина, игравшего Эдипа, а также у Теодоры Янници, греческой актрисы, культурного деятеля, дипломата, которая очень украшает спектакли театра из Тары, — здесь она стала несчастной Иокастой.

Олеся Гапонова

Абсолютно, казалось бы, советский спектакль «Песнь Аджимушкая» (12+), посвящённый защитникам керченских каменоломен в годы Великой Отечественной войны, тоже стал в исполнении Северного театра античной трагедией, а Теодора — богиней судьбы, царящей в Босфорских землях. Это не натяжка: Керчь в своей древней истории действительно была греческой колонией, и трактовка сюжета это учитывает.

Олеся Гапонова

«Песнь Аджимушкая» играли среди останцов Рудянского споя, и это было единственное представление на фестивале, которому не повезло с погодой: шёл проливной и очень холодный дождь. Хотя… Может быть, как раз повезло: в спектакле речь идёт о людях в экстремальных условиях, и реальность решила усилить этот момент специальными природными эффектами.

Чудесный летний вечер, живописные дачные домики — идеальная локация для чеховской «Чайки» (16+), и такую локацию предоставила база отдыха «Металлург» на берегу Широковского водохранилища. В спектакле Чеховской студии из Мелихово всё было очень по-чеховски: изумительный язык, актёрское мастерство, которое любого Станиславского заставило бы сказать «Верю!»; благодаря наличию водоёма удалось показать перформанс Нины Заречной и Константина Треплева про Мировую Душу на дощатом пирсе, куда актриса эффектно прибыла на лодочке. Зрители вместе с актёрами перемещались по прибрежной лужайке, становясь участниками дачной жизни в поместье Сорина.

Олеся Гапонова

Всего в программе фестиваля было девять спектаклей, и ни одного проходного, ни одного нестоящего, такого, о посещении которого зрители могли бы пожалеть. Для благодарной губахинской публики этот фестиваль — настоящий подарок: когда ещё удастся посмотреть спектакли российского уровня, а уж современного танца, такого, как у Ольги Поны, здесь раньше не видели. Для актёров «Доминанты» знакомство с работами театров из разных российских городов — ценнейший мастер-класс, и наблюдатели, которые бывают на «Тайнах горы Крестовой» каждое лето, не могут не отмечать, как растёт эта труппа в профессиональном плане.

Неудивительно, что с каждым годом количество зрителей на фестивальных показах увеличивается. Нынче не только на торжественное открытие, но и на другие спектакли фестиваля приезжали из Полазны, из Перми и других ближних городов. Даже на Широковское водохранилище, куда от Губахи ехать полтора часа по очень непростой дороге, зрители прибывали автобусами и на собственных автомобилях.

«Тайны горы Крестовой» — это, конечно, достояние Губахи, но уже не только. Фестиваль становится краевым событием. Союз искусства и природных красот по определению плодотворен.

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