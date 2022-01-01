Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Макушка лета В Губахе прошёл театральный фестиваль «Тайны горы Крестовой» Поделиться Твитнуть

Для Губахи «Закат на Крестовой» — несомненно, главный день года. Неслучайно ландшафтный театральный показ на вершине Рудянского споя совмещён с Днём города, причём не театральное представление приурочено к празднику, а наоборот — праздник «подвёрстывается» к открытию фестиваля!

Константин Долгановский

Впервые «Тайны горы Крестовой» (12+) прошли в 2012 году, так что нынче фестиваль состоялся уже в 11-й раз. Затея художественного руководителя студии-театра «Доминанта» Любови Зайцевой была дерзкой, но очень логичной: в окрестностях города невероятно красиво, этот ландшафт, будто созданный Творцом в порыве особого вдохновения, так и просится стать частью произведения искусства. С тех пор фестиваль театральных постановок на ландшафте стал непременным спутником губахинского лета. Даже в пандемийные годы он оставался в культурной повестке города — правда, с ограничениями.

То, что «Тайны горы Крестовой» неизменно присутствуют в губахинской культурной программе, — заслуга не только «Доминанты» и Любови Зайцевой. С самого начала фестиваль нашёл надёжного партнёра в лице компании «Метафракс Кемикалс». Это тот случай, когда спонсор — не просто спонсор: градообразующие предприятия — химический гигант и маленький театр — делают одно дело, преображая Губаху. Ещё недавно неприветливый промышленный город, в наши дни Губаха стала туристической меккой Прикамья, красивейшим пространством, по которому так приятно прогуливаться, любуясь городским стрит-артом и пробуя десятки сортов знаменитого губахинского пива с креативными названиями.

Губаха — это город будущего, город-прорыв, и гора Крестовая — флагман этого прорыва. Здешний горнолыжный курорт стремительно развивается и в этом году стал всесезонным. Курорт выступил в качестве партнёра фестиваля, предоставив для спектаклей потрясающе красивые локации, но самую выигрышную локацию предоставила, конечно, сама гора — «Закат на Крестовой», знаменитое музыкально-театральное шоу на открытии фестиваля, расположился на просторной фестивальной поляне.

Поляна ожила. Толпы зрителей не скучали перед началом представления: работали ярмарка и кафе, а главное — множество творческих площадок. Артисты студии-театра «Доминанта» открыли зелёную гостиную, где пели и читали стихи. Один из спонсоров события — «Фора-банк», который нынче празднует 30-летие, организовал танцевальную школу, и зрители охотно разучивали классические аргентинские танцы. Ещё один спонсор — Уральский завод противогололёдных материалов — создал точку для съёмок панорамных селфи. Это предприятие, между прочим, не губахинское, а краснокамское, но «Закат на Крестовой» уже давно стал достопримечательностью всего Пермского края. Из Краснокамска на гору прибыло более 100 зрителей, а ещё приехали гости из Березников, Соликамска, Чусового, Лысьвы, разумеется, из Перми и Екатеринбурга, да и из других городов России.

Второй раз гору Крестовую почтил своим выступлением Башкирский государственный театр оперы и балета. Два года назад он показал на вершине Рудянского споя одноактный балет «О чём молчат камни» (12+), а нынче привёз вторую часть хореографической дилогии — «Свет погасшей звезды» (12+). Как и балет двухлетней давности, новая постановка создана по мотивам башкирского фольклора композитором Николаем Поповым и хореографом Ринатом Абушахмановым. В основе либретто — сказка о любви «Юряк-тау» («Сердце-гора»).

Простой сюжет этой сказки превратился в притчу о борьбе добра со злом, понятную даже для тех, кто с либретто не знаком. Как это нередко бывает, особенно выразительным оказалось зло: танцовщик Андрей Брынцев в роли Типтегула — настоящий дьявол с эффектной внешностью и пластикой.

Гора Крестовая любит преподносить сюрпризы артистам и зрителям. В 2020 году во время показа балета «О чём молчат камни» шёл проливной дождь, который заливал сцену, и танцовщики падали во время исполнения эффектных прыжков. Тем удивительнее были слова, сказанные Ринатом Абушахмановым в тот же вечер председателю оргкомитета фестиваля Марии Коноваловой: «Приглашайте нас ещё!» Видимо, даже духи горы были растроганы этим предложением: нынче, когда башкирский балет выступал со спектаклем, поставленным с прицелом на показ на этой площадке, погода была — как на заказ.

Не холодно, но и не жарко, ни дождя, ни ветра… А главное — изумительный закат, который случился, словно по расписанию, в кульминационный момент спектакля. Небо было золотое, облако, зависшее позади сцены, драматично переливалось серым и розовым, пролетали птицы, шумели деревья… Никакие декорации, никакие видеоэффекты не заменят такого сценического оформления!

Праздничный салют, который после окончания спектакля прогремел над поляной, лучше любых слов выразил настроение публики.

«В этом году Вселенная с нами! Мы долго выбирали: проводить фестиваль в последнюю субботу июня или в первую субботу июля, и сделали правильный выбор», — подчеркнула председатель оргкомитета фестиваля «Тайны горы Крестовой» Мария Коновалова.

Нынешний, одиннадцатый фестиваль впервые за три года проходит без «ковидных» ограничений и снова, как в лучшие времена, радует многолюдием: 8500 человек — официально зафиксированное количество посетителей «Заката на Крестовой».

Но «Закат» — это только начало. Фестиваль «Тайны горы Крестовой» продолжается целую неделю. В самых красивых и необычных окрестностях Губахи — на самой вершине Крестовой, в городе-призраке Верхняя Губаха, на живописных берегах Косьвы и Широковского водохранилища, в заброшенном карьере — показали свои спектакли несколько неординарных театров нестоличной России. Челябинский театр современного танца под управлением Ольги Пона, Северный драматический театр имени Михаила Ульянова из города Тара Омской области, Чеховский театр-студия из Мелихово выступили на фестивале по два раза, две премьеры показали и «хозяева поля» — студия-театр «Доминанта», из Перми прибыл давний друг фестиваля — детский театр-студия КОД Марины Оленёвой.

Это была прорывная программа! Уровень показов был чрезвычайно высоким. Для глубинки — настоящее открытие.

В Пермском крае немало театральных фестивалей, но «Крестовую» ждут с особым нетерпением. Как сообщила Мария Коновалова, на будущий год зрителей открытия фестиваля снова ожидает балет. За годы существования проекта были испробованы многие жанры — опера, мюзикл, рок-мюзикл — но балет доказал, что он наилучшим образом подходит для этого места.

Губахинские закаты особенные. Почти до самого рассвета зрители ландшафтных театральных шоу фотографировали пылающее небо и мечтали о возвращении.

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