Любовь порвёт нас в клочья. Снова

В Перми в очередной раз стало «как не в Перми». На улицах — стайки симпатичной молодёжи с фестивальными бейджами, тумбы и баннеры с расписанием фестивальных событий; в ресторанчиках нет свободных мест уже за завтраком, всё открыто допоздна, чуть ли не круглосуточно… Дягилевский фестиваль никогда не спит!

Никита Чунтомов

Часто приходится слышать разговоры о том, что культура преображает повседневность, но много ли реальных примеров подобного преображения? Дягилевский фестиваль — один из них. Он подчиняет себе реальность.

Каждый год фестиваль верен себе — и каждый год он новый. Фестиваль 2022 года не похож на предыдущие: какие-то черты события проявились и заострились, появились новые… В чём же «фишки» нынешнего Дягилевского фестиваля?

Музыка вечна

Программа фестиваля этого года существенно отличается от прежних. Это обстоятельство ещё не раз будет упомянуто, что неудивительно. Уходят какие-то форматы событий, появляются новые; удельный вес концертов, перформансов, театральных показов то увеличивается, то уменьшается; неизменным остаётся то, что Дягилевский фестиваль — это фестиваль Теодора Курентзиса и musicAeterna. Именно они — бессменные хедлайнеры и главные магниты, притягивающие зрителей.

В нынешнем году важность музыкальных событий с участием резидентов фестиваля многократно усилилась: из-за невозможности пригласить зарубежные коллективы и звёздных солистов музыкальная часть программы сократилась, и камерный концерт солистов musicAeterna (6+) в Органном зале стал событием первой величины — чуть ли не в одном ряду с симфоническим концертом открытия фестиваля. Не зря! Это было безупречное исполнение двух вершин музыкального романтизма: одно — из времён его расцвета (квартет Шуберта «Смерть и девушка»), другое — созданное на излёте стиля (секстет Шёнберга «Просветлённая ночь»). Пронзительные, на самых кончиках нервов, эмоции не вступали в противоречие с совершенной гармонией, а фронтмен Дмитрий Бородин — новое лицо в знакомом оркестре — по поведению на сцене представлял собой что-то вроде славянского клона Теодора Курентзиса.

В основную программу кроме хедлайнеров были приглашены всего два музыкальных коллектива — московский ансамбль старинной музыки Rosarium и пермский концертный хор Parma Voices. Вдвоём они «вытащили» камерную часть фестиваля, в том числе ночные концерты (18+) в художественной галерее. Возможно, последние концерты среди деревянных пермских богов, ведь галерея планирует переезд. Жаль, что рассветы не удались: после первого концерта зрителей встретил ливень, после второго — туман.

Андрей Чунтомов

Ну, такой нынче год.

Одна из программ хора и ансамбля была совместной. Основным произведением концерта in the Pause of the Night Time (12+) была грандиозная «Берлинская месса» Арво Пярта — совершенно божественное произведение, если его безупречно исполнить. К сожалению, безупречно не получилось. Молодой хор прекрасно осознаёт, как важен и ценен у минималиста Пярта каждый звук, а вот целое пока не совсем складывается. Это всё-таки очень трудная вещь.

Зато Rosarium — настоящий цветник, состоящий преимущественно из молодых женщин, — покорил меломанов. Музыка Баха и Телемана (6+) в их исполнении звучала свежо, как вчера написанная, а подкупающее стремление сыграть живо и ярко сочеталось с ещё более подкупающим детским смущением от успеха.

Женское лицо

Rosarium и его руководитель и дирижёр Марина Катаржнова — хороший пример, чтобы показать, какие лица нынче создают общее лицо Дягилевского фестиваля. Авторы перформансов Катя Бочавар, Нанин Линнинг, Лиза Мороз, Анна Гарафеева, Ольга Цветкова; дирижёр, певица, перформер Ольга Власова; актриса Елена Морозова, певица Екатерина Дондукова… Главное событие фестиваля — спектакль по опере Карла Орфа De temporum fine comoedia (18+) — делала в основном женская команда во главе с режиссёром Анной Гусевой.

Да что там говорить, если даже Люцифер в той постановке оказался девочкой!

То, что Теодор Курентзис всегда окружён интересными женщинами, известно давно. Судя по всему, подобное сотрудничество ему всё более нравится. Женская часть Дягилевского фестиваля усиливается год от года, это видно не только по основной, но и по параллельным программам — образовательной и клубной.

В рамках клубной программы прошёл премьерный показ спектакля Свободного театра современного танца «reКонструкция» (12+): руководитель театра и хореограф Ксения Малинина поделилась ироничным переосмыслением главных хитов мирового классического балета — «Танца рыцарей» Прокофьева, «Лебедя» Сен-Санса и других. В числе прочих по заслугам получило и «Болеро» Равеля; пластика танцовщиков напомнила о культовом одноимённом мультфильме Ивана Максимова. Видимо, остинатная структура этой музыки диктует такое прочтение. Ксения Малинина очень хорошо чувствует своих непрофессиональных танцовщиков и их возможности: лишнего не требует, но и «халявой» не балует.

С 2018 года в рамках образовательной программы при поддержке компании «Метафракс Кемикалс» реализуется проект Women in Art, посвящённый женщинам в искусстве, и в этом году публика смогла оценить его результаты: с концертом выступил оркестр «Эйфория» — ещё один преимущественно дамский коллектив, возглавляемый выпускницей программы Елизаветой Корнеевой. Молодёжь исполняла не просто современные произведения, а наисвежайшие, буквально вчера написанные, а два опуса — так просто специально созданные для этого случая: композиторы присутствовали в зале.

Качество исполнения приятно удивило. Всё было хорошо, даже сопровождающее музыку видео! На многих «взрослых» событиях фестиваля унылое и банальное видео портило всё впечатление от концерта, а здесь видеоарт был настоящим артом, без всяких скидок на «молодость» этого вида искусства.

Вообще, количество концертных коллективов со вкусом к исполнению современной музыки в последние годы растёт стремительно, и заслуги Дягилевского фестиваля с его образовательной программой в этом прогрессе неоспоримы.

Апофеозом женственности фестивальной программы стал ночной концерт в Доме Дягилева. Нынче не было привычных пиано-гала, однако «Песни трав и цветов» (18+) в исполнении вокального ансамбля musicAeterna 4, усиленного пермячкой Ириной Пыжьяновой, сохранили традиции подобных событий: публике предложено было вольготно располагаться на коврах и подушках, дабы насладиться причудливо сплетённым музыкальным венком из народных песен, духовных кантов и сочинений современных авторов, на удивление созвучных фольклорной традиции.

Пермяки любят этот коллектив, в котором поют, кажется, не только девушки, травы и цветы, но ещё и птицы и ангелы. Атмосфера на концертах musicAeterna 4 — это добрая, чистая и светлая магия.

Вечер выдался на редкость, по-настоящему тёплый, как будто обрядовыми песнями девушки приманили лето.

Ударный труд

Основные силы организаторов фестиваля, его художественного руководителя и всей musicAeterna были направлены, разумеется, на постановку De temporum fine comoedia («Мистерии на конец времён», 18+), в состав оркестра для которой Карл Орф ввёл небывалое количество перкуссионных инструментов. Соответственно, в Пермь приехала команда первоклассных перкуссионистов, и «ударная» музыка получила в основной и параллельных программах фестиваля необычно солидное представительство.

В социальных сетях то и дело мелькают отклики: «Концерт Петра Главатских — событие номер один!!!» В своей программе «Посвящение Янису Ксенакису» (12+) музыкант создал из перкуссии мелодию, драму и шоу. Он играл музыку, которая идёт от корней человечества: тут и японские барабанные шоу — с непременным самурайским воплем в финале, и задумчивые переливы маримбы, и барабанный драйв не хуже, чем в джазе, и архаичные ритмы семантрона — опус для этого деревянного монастырского била под названием «Эпитафия» сочинил сам Пётр Главатских, причём в качестве intro к нему он сыграл барабанными палочками… на воздухе, доказав, что перкуссия превращает в музыку даже самые эфемерные материи. Музыка Ксенакиса, 100-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году, открывала и закрывала программу.

Программу «Безвыходные акустические ситуации» (18+) Московского ансамбля современной музыки, который уже второй раз выступает в Перми вместе с мультимедийной студией Московской консерватории CEAMMC, тоже открыло сочинение Ксенакиса — Psappha для перкуссии соло, которую играл Дмитрий Власик. Заполучив такого солиста-ударника, МАСМ не растерялся и включил в программу ещё и новейшее произведение — Batterie Михаэля Байля, где соло ударных сопровождается специально снятым видео.

Наконец, ещё один солист-перкуссионист — Андрей Волосовский, хорошо знакомый пермякам по концертам musicAeterna, дважды выступил в параллельных программах фестиваля с молодым ансамблем современной музыки Île Thélème (12+). Волосовский — исполнитель из тех, для которых композиторы специально сочиняют музыку, и, скажем прямо, не все его товарищи по ансамблю столь же виртуозны, однако они такие красивые, увлечённые и музыкальные, что наверняка окрепнут и далеко пойдут.

Композитор-резидент

Когда Дягилевский фестиваль перешёл под художественное руководство Теодора Курентзиса, было заявлено, что на каждом фестивале будет композитор-резидент, творчество которого будет представлено особенно подробно. Замахивались аж на Паскаля Дюсапена, но, разумеется, возникли сложности.

Нынче никакого официального композитора фестиваля не было, но фактически им стал Алексей Сюмак. Его сочинения звучали по меньшей мере в семи, а то и больше, концертных программах и перформансах. Музыка была очень разная: где-то композитор, что называется, «музыкально оформил» действие, а где-то создал нечто значительное, как, например, в перформансе Кати Бочавар «Территория Гамлет» (18+), для которого он сочинил тонко стилизованные под старину «Шесть песен Офелии» на тексты, само собой,

Уильяма Шекспира.

Перформансы… Всё сложно

Перформансов нынче было много. Слишком много. Теодор Курентзис любит сценические эксперименты, новые имена, синтетические жанры — всё это мы знаем. Ситуация нынешнего года объективно не способствовала привлечению международных творческих сил, и перформансы пришли на помощь в создании большой программы — это тоже понятно.

Всё так. Но есть моменты, которые не объяснить объективными причинами. Качество некоторых перформансов такое, что сложно ответить на вопрос: «Как это могло оказаться в программе Дягилевского фестиваля?» Постоянно преследовала мысль о том, что худрук одобрил что-то на уровне идеи, а за исполнением уже не следил; возможно, Теодору Курентзису нужен соратник с большим вкусом, эрудицией и связями, который занялся бы отладкой программы, её шлифовкой.

Конечно, были среди перформансов очень красивые — в том числе уже упомянутая «Территория Гамлет», где, собственно, Гамлета вовсе нет, а есть много ипостасей Офелии, и Bride Song (18+) Нанин Линнинг, по совпадению, тоже в английском стиле: композитор-резидент «Дома Радио» Алексей Ретинский написал нежную музыку на стихи Эмили Дикинсон, и благодаря этой тонкой музыкальной стилизации танец «невест» в сложносочинённых белых одеждах (автор костюмов тот же, что и в «Мистерии на конец времён», — Сергей Илларионов) смотрится как отсылка к эпохе Возрождения, но не к самому Возрождению, а к чему-то прерафаэлитскому.

Говоря об этой части программы фестиваля, очень трудно соблюсти тонкий баланс между кристальной честностью и чёрной неблагодарностью: да, Дягилевский фестиваль нынче слабее, чем раньше, и об этом необходимо сказать честно, но он по-прежнему — прекраснейшее событие культурной повестки в Перми. Равных ему нет.

А вокруг…

Дягилевский фестиваль захватил Пермь.

Кондитерские предлагали десерт «Ночь с маэстро», в Старокирпичном переулке проходили рейвы на открытом воздухе, а в винотеке Vinorio при солидном наплыве публики открылась выставка живописи пермских художников, в центре которой была картина Дарьи Левченко Conductor — портрет Теодора Курентзиса, изображённого со спины (ведь именно так видит дирижёра зритель), но при этом безошибочно узнаваемого.

Традиционная выставка в рамках основной программы тоже открылась. Пермская художественная галерея расстаралась и предъявила публике потайные запасы своей коллекции: графику художников из «Мира искусства» (12+). Какие там имена! Акварели, гуаши, пастели, темперы Альберта и Александра Бенуа, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой, Евгения Лансере, Виктора Борисова-Мусатова, Кузьмы Петрова-Водкина… Прекрасная подборка керамики в стиле ар-нуво, где «солирует» майолика Михаила Врубеля «Морской царь». Графика в основном нетиражная, но и серии литографий, которые, между прочим, выставляются впервые, — петербургские пейзажи Анны Остроумовой-Лебедевой и Мстислава Добужинского и «Киммерия» Константина Богаевского — настоящие сокровища.

Это та самая «секретная» коллекция Пермской художественной галереи, о которой любители изобразительного искусства рассказывают легенды.

Конечно, на фестивале ничего не начиналось вовремя — это уже привычно, и зрители готовы были целый час топтаться в фойе частной филармонии «Триумф», чтобы потом заполнить всё пространство зала, включая проходы и ступеньки, — ведь в концерте-перформансе Love will tear us apart (18+) одноимённую песню группы Joy Division исполнил лично Теодор Курентзис!

Дягилевский фестиваль — это любовь, и, как говорится в песне, она «порвёт нас в клочья снова». Если, конечно, жизнь не повернётся ещё какой-нибудь неприятной стороной.

