Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» По дороге с птицами Под занавес сезона негосударственная театральная компания «немхат» впервые провела Коми-пермяцкий «немхат-фест» Поделиться Твитнуть

У этого события много особенностей — не только содержательных, но и организационных: спектакли «немхата» проходят в необычных локациях, они рассчитаны на немногочисленную аудиторию, поэтому расписание фестиваля, прошедшего с 17 по 24 июля, было составлено плотно, и каждый спектакль проходил несколько раз. Однако главная особенность Коми-пермяцкого «немхат-феста» (12+) — в том, что это даже не фестиваль, а большой, многосерийный и многоформатный спектакль, тема и сюжет которого развиваются от события к событию.

Руководитель компании Александр Шумилин — выходец из коми-пермяцкой семьи, и его новый проект — это большое художественное исследование коми-пермяцкой культуры в её самом широком, человеческом смысле — исследование национального характера, образа жизни, человеческих судеб. Если смотреть отдельные события выборочно, суть этого большого произведения ухватить, думается, будет сложно; сложно ещё и потому, что формат «немхатовских» спектаклей очень уж непривычен и, если ожидать высокопрофессионального театра «по Станиславскому», легко разочароваться.

Фото: Валентин Каменских

Если в начале всего было слово, то в начале культуры — язык; до начала языка было молчание, а в основе языка лежит алфавит. Фестиваль открылся перформансом «Тихие танцы» — беззвучным пластическим спектаклем: три десятка перформеров танцевали без музыки. Зрители при этом существовали в свободном режиме — сидели, стояли, перемещались по залу Частной филармонии «Триумф». Тщательно отрепетированная, безупречно исполненная композиция была ещё и фактически бесконечной: у спектакля нет чёткого хронометража, он идёт буквально до последнего зрителя.

Танцы продолжились на следующий день в зале спортивного колледжа, но уже под музыку. Тишину сменил звук, появился и язык — и буквы тоже появились: в перформансе «Коми-пермяцкий алфавит» 35 перформеров изображают буквы коми-пермяцкого алфавита. Уровень подготовки исполнителей очень разный: здесь и школьники, и пенсионерки, и профессиональные танцовщики, а центральная партия отдана солисту Пермского балета Илье Будрину: он танцует за букву Ö — она 18-я по счёту, в самом центре алфавита. Во время соло Ильи остальные «буквы» лежат, отдыхают.

История с «Коми-пермяцким алфавитом» — скорее социально-терапевтическая, чем театральная; для участников, каждый из которых получает своё соло, свою «минуту славы», она интереснее, чем для зрителей, тем более что во время показа были некие технические накладки: энергичная музыка заглушала голос диктора, который пытался рассказать о каждой букве и о словах, с неё начинающихся.

Фото: Валентин Каменских

Техническая накладка — это нетипично для проектов Александра Шумилина: у него ничего не делается «на коленке». Да, «немхат» — самодеятельный коллектив, но работает он «по-взрослому», в этом его «фишка». Звук, свет, костюмы, менеджмент, пиар, сопроводительная полиграфия, фирменный дизайн — всё безупречно.

С коми-пермяцким языком во всём своеобразии его бытования зритель сталкивается во время просмотра медиаспектакля «Один день с коми-пермяком». Это неспешное трёхчасовое документальное повествование, разложенное на три экрана, как песня на три голоса, хочется всё же отнести к изобразительным, а не к перформативным искусствам — в музее PERMM «Один день…» был бы обозначен как видеоинсталляция. Впрочем, в современном искусстве жанры зыбки, пограничны и взаимопроникающи.

Фото: Валентин Каменских

«Один день с коми-пермяком» — это видеозарисовки из исследовательских экспедиций по деревням Коми-Пермяцкого округа. Простодушные сетования местного народа о том, что «все уезжают, деревни пустеют», хмурые непроезжие дороги под низким серым небом создают контрапункт с песнями в исполнении коми-пермяцких бабушек в ярчайших сарафанах и задорными притопываниями национального танца тупи-тап. «Один день…» требует от зрителя расслабления и почти медитативного погружения, умения по-комипермяцки терпеливо ждать, пока на одном экране на протяжении десяти минут уныло пыхтит трактор на обочине, на другом экране — бежит собака рядом с тем же трактором, а на третьем — собака уже пробежала и неторопливо топают местные жители с авоськами.

Кульминация, сердце и пронзительный нерв «немхат-феста» — «К реке», музыкальное действо, обозначенное как «акустический камерный плейлист». Во время своих экспедиций по Коми-округу «немхат» получил в распоряжение переписку двух молодых людей. Письма были написаны в конце 1950-х годов на коми-пермяцком: парень служил на Кубе, девушка работала учителем младших классов в родном селе… Под эти письма народная исполнительница Даша Калина подобрала «плейлист» — несколько коми-пермяцких песен, которые как бы иллюстрируют разворачивающийся в письмах сюжет.

Даша Калина — особое явление, жемчуг и бриллиант в исполнительской коллекции «немхата». Её музыкальность, сценическое обаяние, удивительное чувство такта и подкупающая естественность делают её звездой этнической музыки, она же скромно учится на филфаке педуниверситета на специальности «коми-пермяцкий язык» и нигде, кроме спектаклей «немхата», не выступает.

Письма, найденные в экспедиции, Даша перевела на русский язык, а либреттистка Дарина Чиркова «облитературила»; трудно сказать, насколько радикальной редакции подверглись изначальные тексты в такой двойной интерпретации, однако результат впечатляет: читая письма с пюпитров и слушая Дашу Калину, зритель словно оказывается внутри советского фильма, который мог бы снять, но не снял, например, Юрий Чулюкин, а то и Василий Шукшин. Тексты и пение, в равной степени простодушные и искренние, проникают прямиком в зрительскую душу, даже в душу закоренелого, всё видавшего театрального критика — судя по реакции большого пула экспертов «Золотой маски», прибывших на фестиваль. Воздействие материала усиливает локация: спектакль «К реке» играли в «Диджитал-порту» поздним вечером, после заката.

Место действия — ключевой фактор для всех событий «немхата». Александр Шумилин характеризует свои спектакли как «сайт-специфик»; спорное утверждение, поскольку любой из них может быть сыгран и в других подходящих местах, но то, что «декорации» были подобраны блестяще — это факт.

Фото: Валентин Каменских

Это касается и самой большой и сложной работы в рамках проекта — «Улетают птицы», оперы, написанной композитором Легионы Целебровски и либреттисткой Дариной Чирковой на тексты воспоминаний Раисы Степановны — пожилой жительницы коми-пермяцкой деревни. «Улетают птицы», конечно, очень специфическая «опера», в качестве оркестра тут — восемь аудиоплееров, которые сосредоточенные перформеры включают и выключают по сигналу «дирижёра», единственный живой голос — солистка, всё та же Даша Калина, которая, как васнецовская Алёнушка, сидит на бережку пруда, в воде которого — не прикамские кувшинки, а тропические лотосы, поскольку дело происходит в оранжерее ботанического сада Пермского университета (ПГНИУ). Эту локацию Александр Шумилин счёл наиболее подходящей для передачи атмосферы «лесного края».

Нагулявшись по тропическому саду — в наушниках и с либретто наперевес — и с интересом наблюдая за «оркестром» перформанса, зритель постепенно понимает, что героиня «оперы» Раиса Степановна — та самая девушка, которая писала письма возлюбленному в спектакле «К реке». «Улетают птицы» — рассказ о том, как сложилась её жизнь, в которой, казалось бы, не было места для любви, но этой любви был так много…

Любви всегда много в спектаклях «немхата». Наверное, в этом причина того, что участники этого проекта так ему преданны, что у него так много записных фанатов. «Немхат» от проекта к проекту доказывает, что современное искусство вовсе не обязательно «из головы». Оно очень даже может быть «из сердца».

Александр Шумилин выступает не только как продюсер проекта, но и как режиссёр всех его спектаклей. Эта режиссура — ненавязчивая, тактичная и в то же время изобретательная; редкое качество даже для некоторых именитых режиссёров. Он не выдумывает, а вынашивает свои проекты; они не выдуманные, а живые — и зритель должен не смотреть, а проживать их.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.