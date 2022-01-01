Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Оглашение номинантов премии «Золотая маска» отменено Когда назовут имена претендентов, непонятно Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

Пресс-конференция руководителей Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска», назначенная на 14.00 московского времени 2 ноября, была отменена накануне проведения. Ожидалось, что президент «Маски» Игорь Костолевской, директор премии и фестиваля Марина Ревякина, председатели экспертных советов Дина Годер (драматический театр и театр кукол) и Марина Гайкович (музыкальный театр) огласят на пресс-конференции списки номинантов на премию по итогам сезона 2021/22 года. Причины отмены события не оглашаются, и непонятно, когда теперь станут известны имена номинантов.

Информированные источники полагают, что причина отмены — то, что эксперты выбрали спектакли, которые не могут быть показаны для жюри: в их создании принимали участие театральные деятели, находящиеся уже не в России; порой и театры, выпустившие спектакли, уже не существуют, как, например, «Гоголь-центр». Возможно, традиционную пресс-конференцию, которая была одним из главных информационных поводов года в театральной сфере, нынче вовсе не будут проводить, а тихо опубликуют отредактированные и выверенные списки номинантов на сайте премии.

Пермские театры бывают представлены в этих списках ежегодно, особенно урожайны для Перми музыкальные номинации. Так, по итогам предыдущего сезона Пермь фигурировала в списках номинантов аж 33 раза и получила в апреле нынешнего года семь высших театральных наград России: три «Маски» — у Театра оперы и балета и столько же — у Театра-Театра, ещё одну «Золотую маску», почётную, получил Михаил Скоморохов.

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