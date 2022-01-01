Театр-Театр и Пермский театр оперы и балета поделили «Золотые маски» У обоих театров — по три награды Поделиться Твитнуть

Антигона

Никита Чунтомов

В Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко 20 апреля состоялась церемония награждения Национальной театральной премией «Золотая маска». Пермские академические театры получили по три награды.





Театр-Театр получил «Золотую маску» в главной номинации в категории «Оперетта/Мюзикл»: спектакль «Антигона» стал лучшим российским мюзиклом сезона.





За этот же спектакль получили награды Роман Феодори («Оперетта — мюзикл. Работа режиссёра») и Ольга Шайдуллина («Работа композитора в музыкальном театре»).





В Пермском театре оперы и балета награды достались операм «Любовь к трём апельсинам» и «Кармен». За «Любовь к трём апельсинам» награду получили художник по свету Сергей Васильев и художник по костюмам Влада Помиркованая. За «Кармен» премию получил дирижёр Филипп Чижевский.





«Золотую маску» в этом году также получил бывший художественный руководитель Пермского театра юного зрителя, народный артист РФ Михаил Скоморохов. Премия присуждена ему с формулировкой «За великое служение театру для детей».





Напомним , по итогам театрального сезона 2020/21 пермские театры были представлены в 33 номинациях.

Более подробный разговор об итогах «Золотой маски» 2020/21 предстоит на страницах «Нового компаньона» 26 апреля.





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