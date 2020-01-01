Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермские театры – чемпионы по количеству номинаций на «Золотую маску» Лауреатов объявят в апреле 2022 года Поделиться Поделиться Твитнуть

РИА Новости

Состоялась пресс-конференция руководителей Национальной театральной премии «Золотая маска», на которой были названы номинанты на главную театральную премию России за сезон 2020/21 года.

Экспертные советы под руководством Татьяны Тихоновец (драматический театр и театр кукол) и Дмитрия Ренанского (музыкальный театр) отсмотрели 1156 спектаклей и выбрали в шорт-лист 81 спектакль 67 театров. Всего представлено 290 номинаций.

На первом месте по количеству претендентов на премию — Большой театр: четыре его спектакля претендуют на 22 номинации.

На втором месте — сюрприз! — Пермский театр оперы и балета: четыре спектакля в 19 номинациях.

На третьем месте — УралОпераБалет (Екатеринбург): два спектакля и 14 номинаций.

От Пермского театра оперы и балета в конкурсе участвует целых три оперы: «Дон Жуан», «Кармен» и «Любовь к трём апельсинам» — и балет «Озорные песни». Все три оперы претендуют на премию в главной номинации «Опера/Спектакль». Кроме того, все три выдвинуты в номинации «Опера/работа дирижёра» — Артём Абашев за «Дон Жуанан» и за «Любовь к трём апельсинам» и Филипп Чижевский — за «Кармен»; все три присутствуют и в номинации «Опера/Работа режиссёра»: Константин Богомолов — «Кармен», Марат Гацалов — «Дон Жуан» и Филипп Григорьян — «Любовь к трём апельсинам».

В актёрских оперных номинациях — Лариса Келль за роль Фата Морганы в «Любви к трём апельсинам», Надежда Павлова за роль Донны Анны в «Дон Жуане» и Наталья Ляскова за титульную роль в «Кармен»; Гарри Агаджанян номинируется за роль Мага Челия в «Любви к трём апельсинам», а Андрей Бондаренко — за заглавную роль в «Дон Жуане».

«Кармен» также присутствует в номинациях «Работа художника в музыкальном театре», «Работа художника по костюмам в музыкальном театре», в обеих номинациях — Лариса Ломакина; и «Работа художника по свету в музыкальном театре» — Рудольфс Балтиньш и Алексей Хорошев.

Алексей Хорошев номинируется в этом же качестве ещё и за «Озорные песни».

Спектакль «Дон Жуан» присутствует ещё и в номинации «Работа художника в музыкальном театре» — Моника Пормале и Ася Мухина.

Главный балетмейстер театра Антон Пимонов номинируется за постановку «Озорных песен».

В целом у Пермского театра оперы и балета — 23 номинации.

Среди чемпионов по количеству номинаций среди спектаклей — «Антигона» Пермского Театра-Театра. Спектакль проходит по категории «Оперетта — Мюзикл» и претендует на премию в номинациях «Оперетта — Мюзикл/Спектакль», «Оперетта — Мюзикл/ Работа дирижёра» (Владимир Никитенков), «Оперетта — Мюзикл/Работа режиссёра» (Роман Феодори), «Оперетта — Мюзикл/ Женская роль» (Эва Мильграм), «Оперетта — Мюзикл/ Мужская роль» (Альберт Макаров), «Работа композитора в музыкальном театре» (Ольга Шайдуллина), «Работа художника в музыкальном театре» (Даниил Ахметов), «Работа художника по костюмам в музыкальном театре» (Даниил Ахметов), «Работа художника по свету в музыкальном театре» (Тарас Михалевский).

И — главная сенсация! Независимая пермская компания «немхат» номинируется в категории «Эксперимент» со спектаклем «Пермское море»!

Поздравляем номинантов и ждём объявления лауреатов в апреле 2022 года.

Кроме того, несколько пермских спектаклей перечислены в лонг-листе, куда вошли спектакли, которым не хватило одного экспертного голоса для участия в номинациях. Это «Вертинский» (Театр-Театр), «Цветы для Элджернона» (Театр кукол), «Концерт № 5» и «Иоланта» (Пермский театр оперы и балета) и «Я танцую, пока ты смотришь на меня» («немхат»).

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