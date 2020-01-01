Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Бывший худрук Пермского ТЮЗа Михаил Скоморохов стал лауреатом «Золотой маски» Он получил награду за вклад в театральное искусство Поделиться Поделиться Твитнуть

Михаил Скоморохов

Секретариат Союза театральных деятелей России определил лауреатов Специальной премии «Золотая маска» «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Лауреатами 2022 года стали выдающиеся театральные деятели, такие как Алла Демидова, Адольф Шапиро, Валерий Фокин, Римас Туминас и многие другие. Среди них — бывший художественный руководитель Пермского театра юного зрителя народный артист Российской Федерации Михаил Скоморохов. Премия присуждена ему с формулировкой «За великое служение театру для детей».

Это более чем заслуженная награда. Лучшие постановки Скоморохова уже стали в Перми, и не только в Перми, настоящей театральной классикой.

Как-то так получалось, что его спектакли не оказывались в числе лауреатов: самые знаменитые из них, такие как «Ах, Невский!», «Золотой телёнок», «Ричард III» или «Вальпургиева ночь», были созданы ещё до начала деятельности премии в её сегодняшнем виде; более новым постановкам, таким, например, как «Господа Головлёвы», не хватало буквально одного-двух голосов до статуса номинантов премии, и они оказывались в её лонг-листе.

Тем не менее творчество такого большого и своеобразного режиссёра, как Скоморохов, не могло не быть отмечено главной театральной премией России. Это чрезвычайно справедливое решение.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.