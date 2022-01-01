Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Жизнь непростая, но любопытная В обновлённой «Сцене-Молот» состоялась музыкальная премьера Поделиться Твитнуть

Андрей Чунтомов

Скажем сразу: не всё получилось так, как было задумано. Из-за реконструкции Театра-Театра зайти в фойе «Сцены-Молот» с его новым активным дизайном было невозможно, в малый зал зрители заходили через главный вход по многочисленным лестницам в сопровождении капельдинеров, и в этом был свой шарм: получался почти квест. Знакомство с фойе «Сцены-Молот» и его новыми функциями откладывается, но ведь не это главное. Главное — декларация о намерениях, которой стал для режиссёра и худрука «Сцены-Молот» Марка Букина спектакль «Жизнь в красном цвете» (16+), первый на обновлённой площадке.

Идея постановки принадлежит дирижёру Валерию Платонову. Он давно знаком с музыкой Эдисона Денисова, лично общался с композитором. В 1989 году в Пермском театре оперы и балета была поставлена опера Денисова «Пена дней» (12+) по роману Бориса Виана, и Платонов, хотя и не участвовал в этом спектакле, работал в то время в театре и активно ей интересовался. Постановка «Пены дней» — очень важный момент для пермской театральной истории: это первая и единственная на сегодняшний день постановка в России одного из главных произведений Денисова. Напоминание об этом славном моменте — важная деталь контекста, в который вписаны две мини-оперы, показанные в «Сцене-Молот»: «Жизнь в красном цвете» (1973) на стихи того же Бориса Виана была написана, когда композитор обдумывал будущую оперу, а «Голубая тетрадь» (1984) на тексты Александра Введенского и Даниила Хармса — в период работы над ней. Абсурдизм ХХ века, который в творчестве Виана смыкается с сюрреализмом, а в творчестве обэриутов — с советской сатирой, Денисов пытался воплотить в музыке. Музыка абсурда — это чистейший эксперимент, в котором композитор искал и совершенствовал новый музыкальный язык для «Пены дней».

Сам Денисов не предполагал театрально-режиссёрского воплощения своих концертных пьес, написанных для камерного ансамбля и голоса, но решение, предложенное Марком Букиным в содружестве с художниками Петром Стабровским и Александром Новиковым, показывает, что пьесы для такого использования вполне годятся. Насколько удачно это начинание, можно спорить, ведь спектакль «Жизнь в красном цвете» в точности следует эстетике музыкального материала — это тоже эксперимент.

Постановщики «поменяли местами» произведения Денисова: сначала идёт более поздняя «Голубая тетрадь», а затем «Жизнь в красном цвете». Очень правильный порядок: после спектакля остаётся замечательное «послевкусие», граничащее со счастьем. «Жизнь в красном цвете» — это соразмеренное, стилистически гармоничное «сотрудничество» музыки, в которой ансамбль во главе с Валерием Платоновым внятно подчеркнул многочисленные цитаты и аллюзии; постановки, где героиня комфортно существует на головке французского сыра тет-де-муан и вынимает из канализационного люка красивый бокал с водой (очень по-виановски!); текстов, понятных благодаря заботливо показанным русским субтитрам; и прекрасного пения Натальи Буклаги.

Андрей Чунтомов

Это настолько хорошо сделано, что совершенно не хочется вспоминать первую часть, где всё гораздо проблематичнее. Надежде Павловой не повезло: ей приходится исполнять музыку скорее сложную, чем красивую, да ещё с таким непростым выпеванием, что даже прекрасная дикция этой европейской звезды не справляется с текстом — не понятно ни слова. Вот где субтитры бы пригодились, но их нет. Правда, зрителям бесплатно раздают буклеты с либретто, но сложновато его выучить за несколько минут до начала спектакля. Положение несколько спасает актёр Театра-Театра Александр Гончарук, который нашёл для текстов Хармса очень правильный тон и стиль — чуть-чуть ироничный и изрядно пижонский.

Постановка «Голубой тетради» такая активная, даже агрессивная по отношению к зрителю, что отвлекает от восприятия и музыки, и текстов: мелькание синих разводов со всех сторон, отсутствие «подсказок» в виде субтитров, а в финале — ещё и нестерпимо яркий синий свет в глаза. Между тем очень хочется не отвлекаться, а слушать внимательно, музыкальный-то материал и без визуальных наворотов непростой.

Всё это тем более проблемно, что конфигурация зала в «Сцене-Молот» после реконструкции стала по отношению к зрителю недружественной: прекрасный амфитеатр с отличным обзором с каждого места демонтировали, и теперь ряды кресел стоят на плоском полу, так что действие хорошо видно только с первого ряда, а со всех последующих — в основном затылки сидящих впереди. Режиссёры Театра-Театра — не только Марк Букин, но и Борис Мильграм — давно покушались на это пространство, стремясь сделать его трансформируемым, изменяемым в соответствии с режиссёрскими замыслами. Понятная и благая цель, но хотелось бы ещё и внимания к зрителю.

С этой точки зрения «Жизнь в красном цвете» тоже решена лучше, чем «Голубая тетрадь»: в отличие от Александра Гончарука и Надежды Павловой, Наталья Буклага всё время находится на возвышении, и зрители, независимо от того, в каком ряду сидят, могут оценить не только её пение, но и полное обаяния существование в спектакле, минималистичную, но энергичную движенческую партитуру и весь тот цельный образ, который создаёт певица.

Поскольку спектакль «Жизнь в красном цвете», как уже было сказано, является декларацией о намерениях, можно судить о том, какая жизнь предстоит зрителям «Сцены-Молот» в ближайшее время: она будет непростой, но очень любопытной, поскольку Марк Букин намерен экспериментировать и призывает нас к соучастию. Следующая серия показов «Жизни в красном цвете» намечена на осень. Посмотрим, что изменится в «Сцене-Молот» к этому времени.

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