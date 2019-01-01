Пятый кандидат выдвинулся на выборы губернатора Пермского края
Срок выдвижения заканчивается 5 июля
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В настоящий момент документы на выдвижение в избирательную комиссию Пермского края предоставили пять кандидатов, сообщили в крайизбиркоме. Это врио главы региона Дмитрий Махонин (самовыдвижение), бывший директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов («Патриоты России»), руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников (ЛДПР), владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия») и секретарь крайкома КПРФ Ксения Айтакова. Постников и Айтакова подали документы сегодня. В субботу, 20 июня, ЛДПР и КПРФ провели конференции, где приняли соответствующие решения.
Ранее о своём желании принять участие в выборах губернатора заявляли юрист и член Генсовета «Партии роста» Антон Любич, исполнительный директор ФГУП «Машиностроительный завод имени Ф. Э. Дзержинского» Павел Панков, экс-депутат Госдумы Павел Анохин. Срок выдвижения заканчивается 5 июля. До 29 июля кандидаты должны предоставить документы на регистрацию. Им надо собрать минимум по 102 подписи муниципальных депутатов, а самовыдвиженцам — предоставить около 20 тыс. подписей избирателей. Отметим, что до 25% подписей можно собрать через портал «Госуслуги».
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