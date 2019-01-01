«Справедливая Россия» выдвинула своего кандидата на выборы губернатора Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» сегодня, 18 июня, утром предоставило в крайизбирком документы на выдвижение владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина кандидатом от эсеров на выборы губернатора. Об этом «Новому компаньону» сообщила председатель реготделения партии Вероника Куликова.

Напомним, 17 июня партия провела конференцию, где Репина единогласно поддержали все делегаты (39 человек).

Первым документы подал врио главы региона Дмитрий Махонин, он идёт как самовыдвиженец. В тот же день по итогам конференции отделение партии «Патриоты России» выдвинуло бывшего директора ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгения Козлова.

Конференции ЛДПР и КПРФ намечены на 20 июня.

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