Евгения Пастухова журналист «Справедливая Россия» поддержала выдвижение Александра Репина на выборах губернатора Его кандидатура согласована федеральным руководством партии Поделиться Поделиться Твитнуть

На состоявшейся сегодня, 17 июня, конференции регионального отделения партии «Справедливая Россия» было принято решение о выдвижении в качестве кандидата от эсеров владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина. По данным «Нового компаньона», кандидатура Репина согласована с председателем партии Сергеем Мироновым.

Репина поддержали все 39 делегатов, против не выступил ни один. Сейчас партия должна направить соответствующие документы в краевой избирком.

Отметим, что конференция прошла в ТЦ «Алмаз», принадлежащем холдингу «Сатурн-Р».

Напомним, Репин стал уже третьим кандидатом на должность губернатора. Вчера документы подали врио главы региона Дмитрий Махонин (самовыдвижение) и бывший директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов.

Конференции по выдвижению кандидатов реготделений КПРФ и ЛДПР намечены на 20 июня. Руководитель крайкома коммунистов Ксения Айтакова сообщила, что ЦК КПРФ поддержало её кандидатуру. Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников отметил, что шорт-лист кандидатов от партии находится на согласовании в Москве. По данным «Нового компаньона», самые высокие шансы у самого Постникова.

Заявлявший о своём возможном участии в выборах экс-депутат Госдумы Павел Анохин пока решение о выдвижении не принял.

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