Евгения Пастухова журналист Александр Репин: Я приглашал к себе все партии Бизнесмен готов выдвинуться на выборы губернатора Пермского края от «Справедливой России» Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное отделение партии «Справедливая Россия» в Пермском крае готово выдвинуть гендиректора ООО «Сатурн-Р» Александра Репина в качестве своего кандидата на выборах главы региона. Об этом со ссылкой на председателя совета реготделения Веронику Куликову сообщает «Коммерсантъ. Прикамье». Вопрос о выдвижении Репина будет рассмотрен на партийной конференции 17 июня.

Александр Репин сообщил «Новому компаньону», что самовыдвижение он не рассматривал, поскольку он «человек непубличный». Но при этом как «внепартийный человек он приглашал к себе все партии».

«Мне наиболее близка программа «Справедливой России», — заявил Репин. — В моём понимании выборы губернатора — это не политический акт, а акт хозяйствования на местах. Губернатор должен выражать политику президента, а для него все партии одинаково близки и удалены».

Он добавил также, что если выиграет выборы, то намерен назначить врио главы региона Дмитрия Махонина председателем правительства.

Напомним, что сегодня документы в крайизбирком уже принесли два претендента: собственно Дмитрий Махонин и кандидат от партии «Патриоты России» Евгений Козлов.

Конференции по выдвижению кандидатов реготделений КПРФ и ЛДПР намечены на 20 июня. Руководитель крайкома коммунистов Ксения Айтакова сообщила, что ЦК КПРФ поддержало её кандидатуру. Глава фракции ЛДПР в Заксобрании Олег Постников отметил, что шорт-лист кандидатов от партии находится на согласовании в Москве. В нём три претендента, в том числе сам Постников. Ожидается, что высший совет представит согласованную кандидатуру до конца недели

Бывший депутат Госдумы Павел Анохин сообщил, что будет сдавать документы только после того, как поймёт, что проходит муниципальный фильтр. На выборы он планировал идти самовыдвиженцем.

«Я разговариваю с муниципальными депутатами, предпринимаю шаги, чтобы пройти фильтр, — рассказал Анохин. — Чувствую, что на них пошло сильное давление, но я не отчаиваюсь. Все документы для выдвижения у меня готовы, но как пройти фильтр для меня — невыясненный момент. У меня есть время до 5 июля».

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