Евгения Пастуховажурналист
У Дмитрия Махонина появился первый соперник
Региональное отделение партии «Патриоты России» провело конференцию, на которой приняло решение выдвинуть кандидатом на выборы губернатора заместителя руководителя отделения, бывшего директора ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгения Козлова. Об этом «Новому компаньону» сообщил председатель реготделения партии Андрей Степанов. На этой же конференции ему продлили срок полномочий в должности на пять лет.
Евгения Козлова «Патриоты» поддержали единогласно. Также его кандидатуру согласовал центральный совет партии. Сам Андрей Степанов, напомним, баллотировался в губернаторы в 2017 году и набрал 1,58% голосов, заняв последнее место.
Андрей Степанов заявил, что сегодня партия намерена подать документы на выдвижение в избирательную комиссию Пермского края. И добавил, что партия готовится собирать подписи депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр.
По данным «Нового компаньона», Козлов принёс документы в избирком спустя два часа и выдвинул свою кандидатуру.
Напомним, сегодня утром свою кандидатуру выдвинул врио главы региона Дмитрий Махонин.
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