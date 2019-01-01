Евгения Пастухова журналист У Дмитрия Махонина появился первый соперник Поделиться Поделиться Твитнуть

Региональное отделение партии «Патриоты России» провело конференцию, на которой приняло решение выдвинуть кандидатом на выборы губернатора заместителя руководителя отделения, бывшего директора ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгения Козлова. Об этом «Новому компаньону» сообщил председатель реготделения партии Андрей Степанов. На этой же конференции ему продлили срок полномочий в должности на пять лет.

Евгения Козлова «Патриоты» поддержали единогласно. Также его кандидатуру согласовал центральный совет партии. Сам Андрей Степанов, напомним, баллотировался в губернаторы в 2017 году и набрал 1,58% голосов, заняв последнее место.

Андрей Степанов заявил, что сегодня партия намерена подать документы на выдвижение в избирательную комиссию Пермского края. И добавил, что партия готовится собирать подписи депутатов, чтобы пройти муниципальный фильтр.

По данным «Нового компаньона», Козлов принёс документы в избирком спустя два часа и выдвинул свою кандидатуру.

Напомним, сегодня утром свою кандидатуру выдвинул врио главы региона Дмитрий Махонин.

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