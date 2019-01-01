Евгения Пастухова журналист Дмитрий Махонин заявился на выборы губернатора Прикамья в качестве самовыдвиженца До 29 июля ему необходимо собрать 20 тыс. подписей Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Врио главы региона Дмитрий Махонин первым выдвинул свою кандидатуру на выборы губернатора Пермского края в качестве самовыдвиженца. Он сдал в избирательную комиссию Пермского края полный пакет документов, сообщает избирком. Напомним, 11 июня депутаты Законодательного собрания Пермского края назначили дату досрочных выборов на 13 сентября.

Сейчас Дмитрию Махонину нужно будет собрать подписи (1%, или около 20 тыс. штук) и пройти муниципальный фильтр. По закону он должен сделать это до 29 июля. Четверть подписей можно собрать через портал «Госуслуги»: Пермский край стал одним из трёх регионов в стране, где проводится такой эксперимент. Председатель избирательной комиссии Игорь Вагин подчеркнул, что эта мера «позволит исключить личный контакт сборщика подписей и избирателя», что важно в условиях сложившейся ситуации. Более того, по его словам, электронную подпись человек ставит дистанционно с полностью верифицированного аккаунта, что «обеспечивает их достоверность».

Процедура выдвижения кандидатов на выборы губернатора закончится 5 июля.









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