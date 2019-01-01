На «Госуслугах» стартовал сбор подписей за кандидатов на выборы губернатора Прикамья
Как сообщает крайизбирком, Пермский край стал одним из трёх регионов России, где проводится эксперимент по дистанционному сбору подписей граждан в поддержку выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев на выборы губернатора Пермского края через портал «Госуслуги».
До 29 июля кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать и представить в Избирательную комиссию Пермского края 102 подписи в поддержку выдвижения от муниципальных депутатов, а также порядка 20 тыс. подписей избирателей. При этом из них с использованием портала «Госуслуги» необходимо собрать 4997 подписей, что составляет 25% от общего числа подписей, необходимых для регистрации.
Отдать подпись в поддержку кандидата-самовыдвиженца на выборах губернатора Пермского края могут все жители Прикамья старше 18 лет, которые имеют подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Во вкладке «Мои выборы» в личном кабинете портала есть информация об уже выдвинутых кандидатах. Напротив кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, размещается кнопка «Поддержать кандидата». Избиратель может поддержать неограниченное число кандидатов с помощью нажатия на указанную кнопку и подтверждения предоставления подписи в специальной форме. Затем отправка подписи подтверждается через СМС. Затем избиратель должен получить получит уведомление «Ваша подпись в поддержку кандидата отправлена».
По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов через «Госуслуги» удобен для избирателей, так как нет личного контакта со сборщиком подписей. Также это удобно и для кандидата, так как позволяет минимизировать затраты и улучшить качество подписей, полностью исключив возможные манипуляции с ними.
«Считаю, что за подобными технологиями будущее, и в случае удачной апробации данной технологии мы распространим её на все региональные выборы, увеличив число собираемых таким образом подписей до 50%», — заявил глава Избиркома.
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