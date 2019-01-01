На «Госуслугах» стартовал сбор подписей за кандидатов на выборы губернатора Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Как сообщает крайизбирком, Пермский край стал одним из трёх регионов России, где проводится эксперимент по дистанционному сбору подписей граждан в поддержку выдвижения кандидатов-самовыдвиженцев на выборы губернатора Пермского края через портал «Госуслуги».

До 29 июля кандидатам-самовыдвиженцам необходимо собрать и представить в Избирательную комиссию Пермского края 102 подписи в поддержку выдвижения от муниципальных депутатов, а также порядка 20 тыс. подписей избирателей. При этом из них с использованием портала «Госуслуги» необходимо собрать 4997 подписей, что составляет 25% от общего числа подписей, необходимых для регистрации.

Отдать подпись в поддержку кандидата-самовыдвиженца на выборах губернатора Пермского края могут все жители Прикамья старше 18 лет, которые имеют подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Во вкладке «Мои выборы» в личном кабинете портала есть информация об уже выдвинутых кандидатах. Напротив кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения, размещается кнопка «Поддержать кандидата». Избиратель может поддержать неограниченное число кандидатов с помощью нажатия на указанную кнопку и подтверждения предоставления подписи в специальной форме. Затем отправка подписи подтверждается через СМС. Затем избиратель должен получить получит уведомление «Ваша подпись в поддержку кандидата отправлена».

По словам председателя Избирательной комиссии Пермского края Игоря Вагина, сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов через «Госуслуги» удобен для избирателей, так как нет личного контакта со сборщиком подписей. Также это удобно и для кандидата, так как позволяет минимизировать затраты и улучшить качество подписей, полностью исключив возможные манипуляции с ними.

«Считаю, что за подобными технологиями будущее, и в случае удачной апробации данной технологии мы распространим её на все региональные выборы, увеличив число собираемых таким образом подписей до 50%», — заявил глава Избиркома.

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