Олег Постников подал документы на участие в выборах губернатора Прикамья Поделиться Поделиться Твитнуть

Сегодня, 22 июня, руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников сдал в избирательную комиссию Пермского края полный пакет документов для участия в выборах губернатора Прикамья.

Напомним, что решение об его выдвижении было принято 20 июня на конференции реготделения ЛДПР.





Отметим, на «Госуслугах» стартовал сбор подписей за кандидатов-самовыдвиженцев на выборы губернатора Прикамья.

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