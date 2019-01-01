Олег Постников подал документы на участие в выборах губернатора Прикамья
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Сегодня, 22 июня, руководитель фракции либерал-демократов в Заксобрании Олег Постников сдал в избирательную комиссию Пермского края полный пакет документов для участия в выборах губернатора Прикамья.
Напомним, что решение об его выдвижении было принято 20 июня на конференции реготделения ЛДПР.
Олег Постников стал четвёртым выдвинувшимся кандидатом. Первым документы подал врио главы региона Дмитрий Махонин (самовыдвижение). В тот же день выдвинулся бывший директор ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгений Козлов («Патриоты России»). Спустя пару дней, 18 июня, выдвинулся владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин («Справедливая Россия»).
Отметим, на «Госуслугах» стартовал сбор подписей за кандидатов-самовыдвиженцев на выборы губернатора Прикамья.
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