Евгения Пастухова журналист ЛДПР выдвинула на выборы губернатора Олега Постникова Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Федорович

На состоявшейся сегодня конференции реготделения ЛДПР делегаты поддержали кандидатуру руководителя фракции либерал-демократов в Заксобрании Олега Постникова. За него проголосовали 32 делегата-участника конференции. Об этом сообщил сам Олег Постников.

Его кандидатуру поддержал и Высший совет партии. Всего, по словам Постникова, в шорт-листе, направленном в Москву, было три фамилии.

Напомним, всего выдвинулось три кандидата. Первым стал врио главы региона Дмитрий Махонин. В тот же день «Патриоты России» выдвинули и бывшего директора ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгения Козлова . «Справедливая Россия» сделала ставку на владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина.

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