Сергей Данилов Коммунистов на выборах губернатора представит Ксения Айтакова Поделиться Поделиться Твитнуть

Ксения Айтакова

Константин Долгановский

Руководитель крайкома КПРФ Ксения Айтакова станет пятым кандидатом в губернаторы Пермского края. На состоявшейся сегодня конференции делегаты поддержали её выдвижение. Её кандидатуру рекомендовал ЦК партии. Сегодня за неё проголосовали 59 делегатов конференции из 66.

Шесть участников конференции проголосовали против. Один бюллетень оказался испорченным

Напомним, уже выдвинулось четыре кандидата. Первым стал врио главы региона Дмитрий Махонин. В тот же день «Патриоты России» выдвинули бывшего директора ОАО «ПЕМОС-Хенкель» Евгения Козлова. «Справедливая Россия» сделала ставку на владельца холдинга «Сатурн-Р» Александра Репина.

Сегодня, 20 июня, также прошла конференция регионального отделения ЛДПР, в ходе которой кандидатом от либерал-демократов выдвинут руководитель фракции партии в Заксобрании Олег Постников.

Напомним, что 11 июня на пленарном заседании краевого парламента депутаты приняли постановление Заксобрания о назначении досрочных выборов губернатора Пермского края.

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