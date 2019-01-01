Заксобрание назначило выборы губернатора Пермского края на 13 сентября Из-за этого решения заседание провели досрочно Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Сегодня, 11 июня, на пленарном заседании краевого парламента депутаты приняли постановление Заксобрания о назначении досрочных выборов губернатора Пермского края.

Отметим, что именно из-за этого постановления пленарное заседание прошло на неделю раньше. В соответствии с федеральными законами в случае досрочного прекращения полномочий губернатора, как это было в Прикамье в январе этого года, выборы нового главы региона должны быть назначены Заксобранием на второе воскресенье сентября (в этом году — 13 сентября). При этом дать старт новому избирательному циклу региональный парламент должен не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

«Надеюсь, что эпидемиологическая обстановка к этому времени нормализуется и жители края смогут реализовать своё избирательное право в максимальном объёме», — подчеркнул председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих.

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