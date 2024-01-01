Пермь готова встречать Новый год: фоторепортаж Для жителей и гостей города подготовлена праздничная программа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До Нового года остаётся всего ничего, Пермь уже готова встречать 2025-й. Для жителей и гостей города подготовили специальную программу. Например, ледовый городок «Большое пермское чаепитие» можно будет посетить в саму новогоднюю ночь. Жителям Орджоникидзевского района организуют праздник под куполом Дворца культуры «Искра». Отметить праздник пермяки смогут и во дворе дома по ул. Барамзиной, 54, где ТОС «ДКЖ».

А обеспечивать безопасность граждан и гостей Пермского края будут сотрудники органов внутренних дел, Росгвардии, дружинники, казаки, ЧОПовцы и волонтёры — всего более 6 тыс. человек.

В январе на эспланаде горожан ждут площадки «Большое пермское чаепитие» — с 3 по 6 января с 13:00 до 17:00, «Подворье Деда Мороза» — с 3 по 7 января с 13:00 до 17:00, «Рождественское гулянье» — 7 января с 12:00 до 15:00. А для самых маленьких до 8 января на городской набережной будет работать Резиденция Деда Мороза. Там детей ждут интерактивные программы и различные мастер-классы. С планируемыми мероприятиями можно ознакомиться здесь. Кроме этого, до 8 января в Перми будет проходить новогодняя ярмарка. Кроме центральной ярмарки на эспланаде, ярмарочные домики расположены в четырёх центральных локациях, в том числе впервые — на Тихом Компросе и на бульваре Советской Армии; по традиции ярмарочные домики заработают у театра оперы и балета и на Соборной площади.

Будут в длинные выходные работать и катки города. Например, на площади перед Театром-Театром открылся «Бианорд Каток». Покататься здесь можно бесплатно, но требуется предварительная регистрация по ссылке. Небольшие, но уютные площадки появились и в других районах города. Кстати, если вы всё-таки решите отметить Новый год на свежем воздухе, то часть маршрутов общественного транспорта будет ходить до 4 утра.

Богаты каникулы и на культурные мероприятия: пермяков ждут «Щелкунчики», новые фильмы и даже космическая музыка. Изучить афишу мероприятий можно тут. К слову, как и в прошлом году, Пермский театр оперы и балета 31 декабря дарит возможность в новогодний вечер посмотреть балет «Щелкунчик» (6+) онлайн.

А вот эта информация, надеемся, вам не пригодится, но всё-таки сообщим: здесь можно прочитать, как будут работать медучреждения и коммунальные службы.

Если вдруг к вам всё никак не приходит праздничное настроение, посмотрите, как украшен город — совершенно точно хотя бы улыбнётесь. Особое внимание в этом году уделили оформлению «гостевого маршрута», который ведёт от аэропорта до Пермского театра оперы и балета: здесь разместились 43 крупных световых конструкции и 176 декоративных световых элементов на опорах освещения.

С наступающим Новым годом!

Константин Долгановский













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