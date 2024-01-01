Елена Синица Рассказываем, как будут работать медучреждения, коммунальные службы и МФЦ в новогодние праздники в Пермском крае Утверждён график работы медучреждений Пермского края в новогодние праздники Поделиться Твитнуть

Различные учреждения в связи с длинными праздничными выходными меняют график работы. О том, как будут работать медучреждения, коммунальные службы и МФЦ в новогодние праздники в Пермском крае, — в материале «Нового компаньона».

Как работают медучреждения

По словам главы регионального минздрава Анастасии Крутень, больницы продолжат работу без изменений — будут принимать пациентов, оперировать и лечить больных круглосуточно. Также для жителей края будут доступны травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь. В то же время службы медицины катастроф будут находиться в режиме повышенной готовности — медикам проведён дополнительный инструктаж, будет дежурить увеличенное количество врачей.

Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать ежедневно с 08.00 до 00.00, вызвать врача можно с 08.00 до 23.00. Пройти экспресс-тестирование и ПЦР-тестирование на ОРВИ, грипп и коронавирус можно будет ежедневно. Дежурные участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, другие специалисты будут принимать пациентов 3,4 и 6 января. Дежурные стоматологи работают с 30 декабря по 8 января, их график можно найти здесь.

Константин Долгановский

Помимо этого, в ежедневном режиме будет работать Единая региональная информационно-справочная служба «122». Через неё жители Прикамья смогут вызвать врача на дом, скорую, а также записаться на приём. Уточняется: для вызова врача на дом в муниципалитетах Прикамья следует звонить по телефону поликлиники по месту жительства. Найти его можно на сайте медучреждения.





Как работают коммунальные службы





Константин Долгановский

На протяжении всех праздничных дней будут работать и коммунальные службы. В ресурсоснабжающих организациях будут работать дежурные телефоны: по ним вы сможете задать вопросы по содержанию придомовых территорий, узнать о работе сетевых компаний или сообщить о коммунальной аварии.





— Контакт-центр компании «Россети Урал» — 8-800-220-02-20;

— «Новогор-Прикамье» — 210-06-80, 210-07-00;

— «Газпром межрегионгаз Пермь» — 04 (104 с мобильного), 220-62-44, 220-62-14;

— Единая диспетчерская служба — 112, 246-04-00;



— ПАО «Т Плюс» — 259-39-98;





— Пермский региональный оператор ТКО — 236-90-55.









Как работают МФЦ

Константин Долгановский





Вплоть до 8 января 2025 года в многофункциональных центрах будут выходные праздничные дни.

«Мои документы» возобновят работу 9 января 2025 года в обычном режиме.





Как работают отделения почты





Константин Долгановский

Так, 31 декабря, 1 и 7 января — выходные для всех почтовых отделений. Исключение — те, в которых есть пункты выдачи заказов Ozon. Уже 2 января, а также 3, 4 и 5 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.



Уточнить актуальный график работы почты или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.



Как работает ГИБДД

Константин Долгановский





Об изменившемся графике работы сообщили и в ГИБДД. С 31 декабря по 2 января, а также 5, 7 и 8 января не будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения, а также те, что отвечают за предоставление госуслуг по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, выдачи и продления водительского удостоверения.

График работы подразделений Госавтоинспекции 3 и 4 января — с 08:00 до 17:00. С 9 января работа будет осуществляться в соответствии с графиком работы подразделения.





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