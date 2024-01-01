Елена Синица

Рассказываем, как будут работать медучреждения, коммунальные службы и МФЦ в новогодние праздники в Пермском крае

Утверждён график работы медучреждений Пермского края в новогодние праздники

Поделиться
врач терапевт поликлиника

  permkrai.ru

Различные учреждения в связи с длинными праздничными выходными меняют график работы. О том, как будут работать медучреждения, коммунальные службы и МФЦ в новогодние праздники в Пермском крае, — в материале «Нового компаньона».

Как работают медучреждения

По словам главы регионального минздрава Анастасии Крутень, больницы продолжат работу без изменений — будут принимать пациентов, оперировать и лечить больных круглосуточно. Также для жителей края будут доступны травмпункты, скорая помощь, санитарная авиация и неотложная стоматологическая помощь. В то же время службы медицины катастроф будут находиться в режиме повышенной готовности — медикам проведён дополнительный инструктаж, будет дежурить увеличенное количество врачей.

Службы неотложной помощи при поликлиниках будут работать ежедневно с 08.00 до 00.00, вызвать врача можно с 08.00 до 23.00. Пройти экспресс-тестирование и ПЦР-тестирование на ОРВИ, грипп и коронавирус можно будет ежедневно. Дежурные участковые терапевты, педиатры, акушеры-гинекологи, другие специалисты будут принимать пациентов 3,4 и 6 января. Дежурные стоматологи работают с 30 декабря по 8 января, их график можно найти здесь.

врачи

  Константин Долгановский

Помимо этого, в ежедневном режиме будет работать Единая региональная информационно-справочная служба «122». Через неё жители Прикамья смогут вызвать врача на дом, скорую, а также записаться на приём. Уточняется: для вызова врача на дом в муниципалитетах Прикамья следует звонить по телефону поликлиники по месту жительства. Найти его можно на сайте медучреждения.

Как работают коммунальные службы

коммунальное тепло

  Константин Долгановский

На протяжении всех праздничных дней будут работать и коммунальные службы. В ресурсоснабжающих организациях будут работать дежурные телефоны: по ним вы сможете задать вопросы по содержанию придомовых территорий, узнать о работе сетевых компаний или сообщить о коммунальной аварии.

— Контакт-центр компании «Россети Урал» — 8-800-220-02-20;

— «Новогор-Прикамье» — 210-06-80, 210-07-00;

— «Газпром межрегионгаз Пермь» — 04 (104 с мобильного), 220-62-44, 220-62-14;

— Единая диспетчерская служба — 112, 246-04-00;

— ПАО «Т Плюс» — 259-39-98;

— Пермский региональный оператор ТКО — 236-90-55.


Как работают МФЦ
мфц

  Константин Долгановский


Вплоть до 8 января 2025 года в многофункциональных центрах будут выходные праздничные дни.

«Мои документы» возобновят работу 9 января 2025 года в обычном режиме.

Как работают отделения почты

почта россии

  Константин Долгановский

Так, 31 декабря, 1 и 7 января — выходные для всех почтовых отделений. Исключение — те, в которых есть пункты выдачи заказов Ozon. Уже 2 января, а также 3, 4 и 5 января все почтовые отделения будут работать в обычном режиме.

Уточнить актуальный график работы почты или найти на карте ближайшее открытое отделение можно на сайте или в мобильном приложении Почты России.

Как работает ГИБДД
гибдд

  Константин Долгановский


Об изменившемся графике работы сообщили и в ГИБДД. С 31 декабря по 2 января, а также 5, 7 и 8 января не будут работать регистрационно-экзаменационные подразделения, а также те, что отвечают за предоставление госуслуг по внесению изменений в конструкцию транспортного средства, выдачи и продления водительского удостоверения.

График работы подразделений Госавтоинспекции 3 и 4 января — с 08:00 до 17:00. С 9 января работа будет осуществляться в соответствии с графиком работы подразделения.


Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться