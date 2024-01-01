Пермяки смогут бесплатно кататься на коньках три раза в неделю В городе будут работать шесть катков в разных районах Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, с 18 декабря «во всех районах города появятся небольшие, но уютные площадки». На них пермяки смогут покататься на коньках всей семьёй после работы или учёбы.

В частности, открыты для свободного посещения будут:

— стадион «Гайва», ул. Карбышева, 52;

— стадион «Спутник», ул. Мензелинская, 12;

— хоккейная коробка спорткомплекса «Победа», ул. Обвинская, 9;

— стадион «Молния», ул. Волховская, 26;

— каток у «Гознака», ул. Кавалерийская, 3а;

— стадион «Авангард», ул. Светлогорская, 14.





На катки по этим адресам можно ходить бесплатно трижды в неделю: во вторник, среду и пятницу. Время работы — с 20:00 до 22:00.





Проект «Ледовый сезон» в Перми реализуется уже восьмой год, отметили в администрации города.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.