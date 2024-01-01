Пермяки смогут бесплатно кататься на коньках три раза в неделю
В городе будут работать шесть катков в разных районах
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Как сообщили в пресс-службе мэрии Перми, с 18 декабря «во всех районах города появятся небольшие, но уютные площадки». На них пермяки смогут покататься на коньках всей семьёй после работы или учёбы.
В частности, открыты для свободного посещения будут:
— стадион «Гайва», ул. Карбышева, 52;
— стадион «Спутник», ул. Мензелинская, 12;
— хоккейная коробка спорткомплекса «Победа», ул. Обвинская, 9;
— стадион «Молния», ул. Волховская, 26;
— каток у «Гознака», ул. Кавалерийская, 3а;
— стадион «Авангард», ул. Светлогорская, 14.
На катки по этим адресам можно ходить бесплатно трижды в неделю: во вторник, среду и пятницу. Время работы — с 20:00 до 22:00.
Проект «Ледовый сезон» в Перми реализуется уже восьмой год, отметили в администрации города.
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